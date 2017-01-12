Каменский оценил перспективы Овечкина догнать Гретцки по количеству голов

«Он будет стремиться к этому, ничего невозможного нет, но добиться такого результата будет очень тяжело. От всех хоккеистов и от себя лично хотел бы поздравить Александра с преодолением рубежа в 1000 очков, это большое достижение, пусть продолжает в том же духе», — заявил Каменский.

Он также добавил, что форвард «Вашингтона» заслуживает попадания в Зал славы НХЛ.

«Да, пока он не выиграл Кубок Стэнли, но у него еще все впереди. Овечкин силен как индивидуально, так и в командной игре. Желаю ему также выиграть Олимпийские игры, звание чемпиона мира у него уже есть», — добавил Каменский.

В четверг, 12 января, в матче с «Питтсбург Пингвинс» (5:2), Овечкин сделал дубль и довел количество набранных очков в НХЛ до 1001. Лидер по этому показателю — канадец Уэйн Гретцки (2857), завершивший карьеру в 1999 году. В активе россиянина 546 голов, Гретцки отличился 894 раза.