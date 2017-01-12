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12 января 2017, 13:11 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Орлов: Овечкин постоянно подтверждает, что является лидером НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал достижение своего одноклубника Александра Овечкина, в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:2) набравшего 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Он всегда показывает свою игру, постоянно подтверждая, что является лидером лиги. Приятно иметь такого капитана в своей команде. Мы все рады, что он набрал 1000-е очко. Это красивый рубеж», — приводятся слова Орлова на официальном сайте НХЛ.

Вашингтон Кэпиталз
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Олимпийский чемпион 1988 года и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» оценил перспективы форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина догнать Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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