Вячеслав Быков сравнил Овечкина с АЭС, которая обеспечивает энергией весь город

Овечкин в среду преодолел отметку в тысячу набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Это случилось в матче «Вашингтон» — «Питтсбург», где Овечкин оформил дубль и помог хозяевам победить — 5:2. Первая шайба, заброшенная россиянином на 35-й секунде встречи, позволила ему достичь отметки в 1000 очков в карьере в НХЛ. Из российских хоккеистов этот рубеж покоряли только уже завершившие карьеру Сергей Федоров, Алексей Ковалев и Александр Могильный.

«Овечкин — это человек, который отдает всего себя любимому делу. Абсолютно командный форвард, очень эмоциональный в игре, умеющий завести партнеров. Такие игроки рождаются очень редко. У хоккеистов бывает разное амплуа. Так вот Овечкин — это мотор. Или АЭС, которая обеспечивает энергией весь город. Когда Александр в составе, то уверенность у его партнеров выше. И в раздевалке создается правильная атмосфера, без нее ты ничего не добьешься», — сказал Быков, слова которого приводятся на сайте НХЛ.

«Овечкин здорово популяризирует российский хоккей в мире. И тут главная черт не статистика — 500 голов или 1000 очков, а характер человека. Несгибаемый. Целеустремленный. Александр всегда таким был. Таким он остается. Желаю Овечкину щелкать свои голы еще минимум лет десять. И конечно, выиграть Кубок Стэнли с золотом Олимпиады. Пусть сбудутся все мечты», — добавил тренер.

Под руководством Быкова Овечкин стал чемпионом мира, завоевав золото на знаменитом турнире в Квебеке в 2008 году.