Фетисов: Талант и характер помогли Овечкину преодолеть рубеж в 1000 очков в НХЛ

В среду Овечкин забросил две шайбы в ворота «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, чем помог «Вашингтону» победить со счетом 5:2. Первая шайба, заброшенная россиянином уже на 35-й секунде игры, позволила ему достичь отметки в 1000 очков за карьеру в НХЛ. Кроме того, Овечкин опередил легендарного канадского форварда Мориса Ришара в списке лучших снайперов в истории НХЛ (546 голов против 544).

«Конечно, защитники во все времена были колючие и неуступчивые, — сказал в телефонном разговоре Фетисов. — Овечкин добивается своего, наверное, за счет таланта и хоккейной харизмы, которая всегда должна присутствовать. Ну и, конечно, важен характер, воспитанный папой и мамой — они многое вложили в него. И какая-то мужская неуспокоенность должна быть, это ведь тоже важно».

Главное — получать удовольствие.

«Главное, чтобы Александр не останавливался, а продолжал двигаться дальше, — добавил Фетисов. — Я думаю, что сейчас он забивает не ради рекордов, а в полном объеме получает удовольствие от забитых голов. В НХЛ собраны самые сильные хоккеисты в мире, и постоянно есть стимул играть и забивать. И Александр полностью попал в свою атмосферу. Хотелось бы ему еще раз пожелать дальнейших успехов и выиграть то, о чем он думает и мечтает (Кубок Стэнли). Будем и в дальнейшем болеть и переживать за него».

Фетисов уверен, что нападающий уже стал одним из знаковых лиц лиги.

«В НХЛ свои критерии легенды, — подчеркнул двукратный обладатель Кубка Стэнли. — Но совершенно точно то, что человек, который собирает стадионы и о котором постоянно говорят, естественно, уже олицетворяет целую лигу, в которой играет. Ему сейчас 31 год, и думаю, что он будет играть до тех пор, пока будет получать удовольствие от игры. И, конечно, главное, чтобы позволяло здоровье. Я думаю, что у него лимита нет». Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

«Александр уже давно мог бы успокоиться, если бы у него не было характера, — уверен легендарный защитник. — Все же понимают, что человек, подписывающий долгосрочный гарантированный (многомиллионный) контракт, еще находит стимул выходить каждый день и играть на сто с лишним процентов. Лимитов сегодня нет, пусть играет как можно дольше, главное, чтобы он получал удовольствие от игры».

Эксперт отметил, что Овечкин обладает ни с кем не схожей манерой игры.