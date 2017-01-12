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12 января 2017, 12:38 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Бекстрём: Овечкин — великий игрок, что и доказал в очередной раз

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал достижение Александра Овечкина, набравшего 1000-е очко в карьере в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:2).

Россиянин открыл счёт через 35 секунд после начала встречи.

«Совершенно неважно, кто из нас сделал бы ему передачу под 1000-е очко. Вся команда очень рада за него. Он великий игрок, что и доказал сегодня в очередной раз. 35 секунд — это всё, что ему потребовалось. Типичный Овечкин!» — приводятся слова Бекстрёма на официальном сайте НХЛ.

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Олимпийский чемпион 1988 года и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» оценил перспективы форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина догнать Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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