Россиянин открыл счёт через 35 секунд после начала встречи.



«Совершенно неважно, кто из нас сделал бы ему передачу под 1000-е очко. Вся команда очень рада за него. Он великий игрок, что и доказал сегодня в очередной раз. 35 секунд — это всё, что ему потребовалось. Типичный Овечкин!» — приводятся слова Бекстрёма на официальном сайте НХЛ.