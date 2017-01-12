Когда Овечкин обгонит по очкам Фёдорова, Могильного и Ковалёва?

Алексей Ковалёв

1000 очков за 1246 игр.

Всего игр: 1316.

Всего очков: 1029 (430+599).



Ковалёв уехал покорять Америку в 1992 году в ранге неоднократного чемпиона страны в составе московского «Динамо» и обладателя золотой олимпийской награды Альбервилля. Первым клубом Алексея стал «Нью-Йорк Рейнджерс», где ему практически сразу же удалось закрепиться в составе, а в 1994-м и выиграть Кубок Стэнли — единственный в своей долгой и богатой на события карьере. После этого в НХЛ он выступал за «Питтсбург», «Монреаль», где был альтернативным капитаном, и «Оттаву». Последним клубом Ковалёва в лиге стала «Флорида», в которую он попал в 2012-м, проведя до этого сезон в «Атланте». А сейчас Алексей играет за швейцарский «Висп», где по совместительству занимает пост спортивного директора. Если Овечкин сохранит свои, не самые высокие по сравнению с предыдущими сезонами, показатели, то к концу «регулярки» по набранным баллам он может как минимум сравняться с Ковалёвым.



Александр Могильный

1000 очков за 946 игр.

Всего игр: 990.

Всего очков: 1032 (473+559).



Александр Могильный дебютировал в НХЛ в 1989 году после нашумевшей истории с побегом из ЦСКА. В Северной Америке Александр отыграл в общей сложности 17 сезонов, в течение которых помимо «Баффало», где прошли первые годы его энхаэловской карьеры, он выступал за «Ванкувер», «Торонто» и «Нью-Джерси». Сезон-2005/06 стал последним в карьере Александра, после чего он подался в управленческую деятельность. Сейчас Могильный — президент хабаровского «Амура». В отличие от Овечкина, который пока Кубка Стэнли не выиграл, Александру эта вершина покорилась в 2000 году, когда он в первый раз пришёл в состав «дьяволов». По всем прикидкам форвард «Вашингтона» к концу регулярного чемпионата может как минимум сравняться по количеству набранных очков со своим тёзкой. Выход на вторую позицию среди русских бомбардиров НХЛ по итогам календарного года можно считать делом решённым, если только не случится чуда.



Сергей Фёдоров

1000 очков за 965 игр.

Всего игр: 1248.

Всего очков: 1179 (483+696).



Когда речь заходит о бомбардирском противостоянии Овечкина и Фёдорова, то сразу вспоминается сезон-2008/09, когда Александр и Сергей играли в одной тройке вместе с Сёминым в «Вашингтоне». Позже Овечкин подписал совместную фотографию с Фёдоровым следующим образом: «С папой Федсом. Скучаю по нему в «Вашингтоне».

В том же сочетании они играли и на победном для России чемпионате мира 2008 года. Фёдоров заиграл в НХЛ в сезоне-1989/90, и наибольших успехов он добился в составе «Детройта», которому отдал почти 14 лет. В составе «красных крыльев» он завоевал три Кубка Стэнли. Затем в североамериканской карьере Сергея помимо «Вашингтона» были «Анахайм» и «Коламбус». Догнать Фёдорова Овечкину булет нелегко. Понятно, что в этом календарном году лучшим русским бомбардиром в НХЛ Александру не стать, но в ближайшие два-три года это вполне возможно.