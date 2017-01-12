Малкин: «Вашингтон» играл лучше, но мы не показали, на что способны

«У “Вашингтона” отличное нападение, сегодня они проводили большую часть времени в нашей зоне. Если бы у нас получилось больше играть в их зоне, у них могли бы возникнуть проблемы. Но сегодня мы работали недостаточно. Надеюсь, мы исправим это в следующем матче. “Вашингтон” играл лучше, но и мы не показали, на что способны», — приводятся слова Малкина на официальном сайте клуба.