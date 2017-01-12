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12 января 2017, 11:58 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Фазель: Овечкин — идеальный посол спорта России во времена глупых допинговых скандалов

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин является идеальным послом российского спорта во времена допинговых скандалов. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

В ночь на четверг в домашней игре против «Питтсбурга» Овечкин забросил шайбу уже на 35-й секунде, открыв счет в матче и набрав 1000-е очко. На 29-й минуте встречи Овечкин оформил дубль и набрал 1001-е очко. На счету россиянина теперь 546 голов и 455 результативных передач в 880 играх. Встреча закончилась победой «Вашингтона» со счетом 5:2.

«Овечкин — великий хоккеист, с самого начала я был уверен в том, что его ждет блистательная карьера, — отметил Фазель. — Так и получилось. Овечкин не только необычайно талантливый хоккеист, но и отличный человек. Он является идеальным послом российского спорта, особенно во времена глупых допинговых скандалов».

В 2016 году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена опубликовала две части доклада, в которых Россия обвиняется в наличии государственной поддержки допинга.

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