В ночь на четверг в домашней игре против «Питтсбурга» Овечкин забросил шайбу уже на 35-й секунде, открыв счет в матче и набрав 1000-е очко. На 29-й минуте встречи Овечкин оформил дубль и набрал 1001-е очко. На счету россиянина теперь 546 голов и 455 результативных передач в 880 играх. Встреча закончилась победой «Вашингтона» со счетом 5:2.

«Овечкин — великий хоккеист, с самого начала я был уверен в том, что его ждет блистательная карьера, — отметил Фазель. — Так и получилось. Овечкин не только необычайно талантливый хоккеист, но и отличный человек. Он является идеальным послом российского спорта, особенно во времена глупых допинговых скандалов».

В 2016 году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена опубликовала две части доклада, в которых Россия обвиняется в наличии государственной поддержки допинга.