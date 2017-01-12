Ларионов: Трюки Дацюка улучшили НХЛ, что помогло ему войти в 100 лучших игроков лиги

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В среду вице-президент СКА Роман Ротенберг сообщил ТАСС, что Дацюк будет включен в список 100 лучших игроков НХЛ, в связи с чем он отправится в конце января на Матч звезд НХЛ в Лос-Анджелес и пропустит два матча СКА, за который выступает сейчас, в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

«Во-первых, он провел там яркую карьеру и застал славные времена в “Детройте”, когда команда играла под руководством Боумэна. Это дало ему серьезный толчок в плане того, что его стиль и неординарность были сразу признаны, — сказал Ларионов. — Было видно, насколько он техничен на льду, и что он делал это стабильно в каждом матче. Те трюки, которые он делал на льду, оставили, конечно, большой след в глазах болельщиков и сделали лигу сильнее».

Формирование списка 100 лучших хоккеистов было приурочено к празднованию 100-летия НХЛ. В начале января лига назвала имена 33 игроков, куда включены хоккеисты, выступавшие в НХЛ в период с 1917 по 1966 год. Объявление имен остальных 67 хоккеистов намечено на 27 января и произойдет в рамках Матча всех звезд в Лос-Анджелесе.

Выбор игроков осуществляется комиссией в составе 58 человек, куда входят владельцы клубов, генеральные менеджеры, представители руководства клубов и организаций, тренеры, игроки, представители СМИ. В их числе: президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и менеджер сборной России на Кубке мира 1996 года, ассистент генерального менеджера команды на Олимпиаде 2002 года Игорь Куперман.

Члены комиссии должны отобрать 100 лучших из 265 игроков. Относительно хоккеистов, завершивших карьеру, в список могут входить те, кто является членом Зала хоккейной славы как игрок, либо те, кто забил 500 и более шайб в регулярных чемпионатах НХЛ или обладатели «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку своей команды в регулярном сезоне), кто забил 350 и более шайб в регулярных сезонах.

Также из завершивших карьеру игроков в список 100 лучших могут входить и вратари, на счету которых 400 побед в матчах регулярных чемпионатов. Из действующих игроков кандидатами в 100 лучших являются те, кто забил 400 голов, отдал 600 голевых передач или набрал 900 очков в регулярных чемпионатах. Кандидатами являются и те, кто завоевал индивидуальные призы больше, чем в одном сезоне, либо четыре и больше раз входил в символическую сборную по итогам сезона. Из вратарей кандидатами являются те, кто становился обладателями «Везины Трофи» (приз лучшему вратарю сезона) с 300 победами в регулярных чемпионатах.