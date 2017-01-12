Всего в активе капитана «столичных» 1001 (546+455) балл в играх «регулярки». Он стал первым игроком в истории клуба и 84-м в лиге, кому удалось достичь отметки в 1000 очков.

— Александр Овечкин — самый популярный российский спортсмен в мире, — приводит Nhl.com/ru слова Гимаева. — 500 голов и 1000 очков — очень важные цифры. Овечкин доказывает свой класс из сезона в сезон. Да, в этом первенстве Саша пока не претендует на лавры лучшего бомбардира и снайпера НХЛ. Но я смотрел очень много матчей «Вашингтона», потому что болею за эту команду. Так-то поддерживаю всех российских хоккеистов.

С приходом Радулова мне особенно стали симпатичны «Канадиенс». Но игроков «Кэпиталз» люблю особенно. И вот я вижу, как Овечкин отдается на льду, как он борется. Вот увидите, свои голы он забьет. Так, как он уже сделал в Монреале.

Каждый игрок, которого Александр обходит в историческом списке лучших снайперов НХЛ — это легенда, веха. Но вот Морис Ришар стоит особняком. Даже главный приз лиги назван его именем. Обогнать такого форварда — очень круто. Овечкин уже вписал свое имя золотыми буквами в летопись хоккея. Желаю удачи Саше и всем нашим ребятам. Они — молодцы. Вообще скажу: если ты провел хотя бы один матч в НХЛ, то уже стал мастером высокого уровня. Потому что это знак качества. А если играешь как Овечкин, то ты — суперзвезда грандиозного масштаба.