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12 января 2017, 11:14 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Александр Овечкин вышел на 15-е место по количеству бросков в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 15-е место в истории НХЛ по количеству бросков в створ ворот.

В игре с «Питтсбургом» россиянин нанёс свой 4386-й бросок и обогнал по этому показателю легендарного канадского защитника Пола Коффи (4385). Самым бросающим игроком в истории НХЛ остаётся Рэй Бурк (6206). Всего на счету Овечкина после игры с «Питтсбургом» 4391 бросок.

Вашингтон Кэпиталз
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