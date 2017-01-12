Александр Овечкин вышел на 15-е место по количеству бросков в истории НХЛ
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 15-е место в истории НХЛ по количеству бросков в створ ворот.
В игре с «Питтсбургом» россиянин нанёс свой 4386-й бросок и обогнал по этому показателю легендарного канадского защитника Пола Коффи (4385). Самым бросающим игроком в истории НХЛ остаётся Рэй Бурк (6206). Всего на счету Овечкина после игры с «Питтсбургом» 4391 бросок.
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