Александр Овечкин вышел на 15-е место по количеству бросков в истории НХЛ

В игре с «Питтсбургом» россиянин нанёс свой 4386-й бросок и обогнал по этому показателю легендарного канадского защитника Пола Коффи (4385). Самым бросающим игроком в истории НХЛ остаётся Рэй Бурк (6206). Всего на счету Овечкина после игры с «Питтсбургом» 4391 бросок.



