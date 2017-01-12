«Ови завозился с голом. Целых 35 секунд не мог забить!»

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ЖДАТЬ ПРИШЛОСЬ НЕДОЛГО

Стартовое вбрасывание, 35 секунд и гол. Оши — Бэкстрем — Овечкин. Показалось, Александр даже не обрадовался своему тысячному очку в НХЛ, хотя его нацеленность чувствовалась даже через экран монитора. Еще раньше она передалась и верному шведскому напарнику, который чаще других в карьере подвозит «патроны», и особенно Брэйдену Холтби. Голкипер «Вашингтона» действует безукоризненно и несет прямую ответственность за последние успехи команды Тротца. С «Питтсбургом» он быстро поймал кураж и спасовал лишь перед розыгрышем лишнего, между прочим, третьим в лиге.

От стартового нокдауна парни Майка Салливана оправились заметно быстрее, чем в ноябрьской встрече, когда дело закончилось весьма грустно (1:7). О той игре наставник резонно попросил забыть, учитывая, как «Пингвины» с тех пор прибавили. В последних десяти встречах они редко пропускали в меньшинстве, но фирменный выстрел юбиляра как обычно был неберущимся.

С первой звездой матча все стало понятно сразу после его начала, и впечатление, создавшееся после 1000-го очка, развеялось, когда Овечкин с улыбкой и удовлетворением принимал поздравление целой арены.

Теперь даже если рекордсмен «Кэпс» не доберется до бомбардирского «олимпа» Уэйна Гретцки, он, сохраняя нынешний темп, вскоре нагонит наших мастеров прошлого — Алексея Ковалева (1029), Александра Могильного (1032) и даже Сергея Федорова (1179).

ТАКИЕ РАЗНЫЕ «ЯНГСТЕРЫ»

В «Виннипеге» смотрят в будущее. Речь не только о европейской связке Лайне — Элерс с ударным центром Марком Шайфли. Осенью из-за травм за «Джетс» дебютировал перспективнейший форвард Кайл Коннор, а за фарм-клуб канадского клуба — новоиспеченный победитель МЧМ Джек Рословик. Пол Морис доверяет своим молодым и последний рубеж. После прошлогодних провалов Ондржея Павелеца сослали в АХЛ вместе с его 4-миллионным контрактом. Ставку на последнем рубеже сделали на дуэт Хеллебайк — Хатчинсон, но оба пока они не блещут. Отчасти это объясняют всего четыре сезона в НХЛ на двоих и слабые оборонительные порядки клуба из Манитобы.

Специалисты называют 23-летнего Хеллибака, вызванного на Кубок мира в североамериканскую молодежку Тодда Маклеллана, намного перспективнее конкурента, и именно его используют в качестве первого номера. Однако после «сухаря» с «Калгари» двумя днями ранее встречу с «Монреалем» американец провалил, пропустив трижды после десяти бросков уже в первом периоде. Замена на Хатчинсона не помогла — канадец пропустил еще четыре шайбы. Столько же от бывшего клуба получил Эл Монтойя.

Наставника «Монреаля» Мишеля Террьена его молодежь, наоборот, порадовала. Филлип Дано и Арттури Лехконен решили исход встречи, синхронно сделав первые дублю в НХЛ, при этом Александр Радулов пропустил все голевое пиршество, лишь раз ассистировав франкоканадцу.

ЦИФРЫ

Игроки воссоединенной тройки Овечкин — Бэкстрем — Оши набрали 9 (3+6) очков и принесли «Кэпиталс» седьмую победу подряд.

Нападающий «Монреаля» Филип Дано забросил третью победную шайбу в сезоне.

СЛОВА

Александр ОВЕЧКИН, капитан «Вашингтона»:

— Горжусь, что вошел в элитный клуб. Это маленькая, но легендарная компания. Мне посчастливилось выступать вместе с Сергеем Федоровым за «Кэпиталс». Мы хорошо знакомы с ним, поэтому здорово находиться с ним в одной компании.

Джастин УИЛЬЯМС, нападающий «Вашингтона»:

— Завозился Ови с голом. Целых 35 секунд не мог забить (смеется). Мы попросили дать нам с болельщиками время, чтобы как следует поздравить юбиляра. Это же и правда очень классное достижение! После матча мы всей командой отпраздновали в раздевалке.

Александр РАДУЛОВ, нападающий «Монреаля»:

— Овечкин — прекрасный хоккеист и настоящий лидер. Думаю, что про него много говорить не надо, его все знают, как великолепного игрока. Статистика Саши говорит сама за себя.

Мишель ТЕРРЬЕН, главный тренер «Монреаля»:

— Лехконен отлично видит игру, и обрел уверенность уже в начале сезона, хоть ему и понадобилось время, чтобы привыкнуть. Чем больше он играет с Плеканецом и Байроном, тем лучше выглядит на льду.