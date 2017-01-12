Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

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Овечкин забросил две шайбы в матче против «Питтсбурга» (5:2) и стал четвертым россиянином, достигнувшим отметки в 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Второй звездой дня признан нападающий «Монреаля» Арттури Лехконен, набравший 3 очка (2 шайбы и 1 передача) в матче с «Виннипегом» (7:4).

Тройку лучших игроков дня замкнул нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем, на счету которого заброшенная шайба и три передачи.