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12 января 2017, 10:28 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой игрового дня в чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Форвард забросил две шайбы в матче против Питтсбурга (5:2) и стал четвертым россиянином достигнувшим отметки в 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Увеличить
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Овечкин забросил две шайбы в матче против «Питтсбурга» (5:2) и стал четвертым россиянином, достигнувшим отметки в 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Второй звездой дня признан нападающий «Монреаля» Арттури Лехконен, набравший 3 очка (2 шайбы и 1 передача) в матче с «Виннипегом» (7:4).

Тройку лучших игроков дня замкнул нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем, на счету которого заброшенная шайба и три передачи.

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