Никлас Бэкстрем: 1000 очков Овечкина говорят о том, что он все делает правильно

Всего в активе капитана «столичных» 1001 (546+455) балл в играх «регулярки». Он стал первым игроком в истории клуба и 84-м в лиге, кому удалось достичь отметки в 1000 очков.

— Это большое достижение, большая цифра. Для любого игрока добраться до 1000 очков за карьеру является особенным моментом, — приводит Nhl.com/ru слова Бэкстрема. — Это говорит о правильности ваших действий на льду. Кросби также приближается к этой отметке. Они оба являются прекрасными хоккеистами, у которых при этом разный игровой стиль.

Алекс сказал, что достижение 1000 очков означает, что он стареет? Ну да, волосы у него заметно поседели (смеется). Шучу, конечно. На самом деле он в полном порядке. Матчи против «Питтсбурга» всегда являются непростыми. Мы набрали хорошую форму и ожидаем интересной игры.