Александр Бурмистров: На льду у Овечкина не существует друзей

Всего в активе форварда «столичных» 1001 (546+455) балл в играх «регулярки». Он стал первым игроком в истории клуба и 84-м в лиге, кому удалось достичь отметки в 1000 очков.

— Овечкина я знаю давно, лет с 18, когда меня впервые вызвали в сборную на чемпионат мира в Словакию. Тогда и познакомились, — приводит Nhl.com/ru слова Бурмистрова. — То, что он показывает на льду, количество очков, которое он смог набрать, да еще в таком возрасте — лучше всего говорит о нем, как о хоккеисте.

На льду у него друзей не существует, против кого бы он ни играл. Но за пределами льда он был и остается добрым отзывчивым парнем, который хорошо относится к своим партнерам.