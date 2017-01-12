Александр Овечкин забрал себе шайбу, принесшую ему 1000-е очко за карьеру в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забрал себе шайбу, которая принесла ему тысячное очко в карьере в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Форвард в среду отличился дублем в матче с «Питтсбургом» (5:2), первая шайба, заброшенная им уже на 35-й секунде, позволила ему достичь отметки в 1000 очков.
После игры Овечкин разместил на своей странице в сети Instagram фото, на котором он держит в руках первую шайбу, заброшенную в ворота «Питтсбурга».
«Спасибо моим партнерам, болельщикам и клубу за поддержку. Я благодарен своей супруге, друзьям и родителям. Все это только благодаря вам», — написал россиянин в комментарии к фото.
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