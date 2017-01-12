Дмитрий Орлов: Овечкин всегда подтверждает, что является лидером НХЛ

Всего в активе нападающего теперь 1001 (546+455) балл в играх «регулярки». Он стал первым игроком в истории клуба и 84-м в лиге, кому удалось достичь отметки в 1000 очков.

— Он всегда показывает свою игру, постоянно подтверждая, что является лидером лиги, — приводит Nhl.com/ru слова Орлова. — Приятно иметь такого капитана в своей команде. Мы все рады, что он набрал 1000 очков. Это красивый рубеж.