Дмитрий Орлов: Овечкин всегда подтверждает, что является лидером НХЛ
Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов подчеркнул, что капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (5:2) оформил дубль, преодолев рубеж в 1000 очков, всегда показывает высокий уровень игры.
Всего в активе нападающего теперь 1001 (546+455) балл в играх «регулярки». Он стал первым игроком в истории клуба и 84-м в лиге, кому удалось достичь отметки в 1000 очков.
— Он всегда показывает свою игру, постоянно подтверждая, что является лидером лиги, — приводит Nhl.com/ru слова Орлова. — Приятно иметь такого капитана в своей команде. Мы все рады, что он набрал 1000 очков. Это красивый рубеж.
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