Александр Овечкин: Я быстро набрал эти 1000 очков? Ну, а что тянуть?

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* * *

Сначала Александр Овечкин пообщался с англоязычной прессой.

— Все думали, когда вы наберете свое 1000-е очко. А вы это сделали уже на первой минуте!

— Да, но я еще перед матчем подумал: «А что тянуть?» Все свои здесь, на трибуне. И было бы здорово сейчас набрать это юбилейное очко, в Вашингтоне. Я очень взволнован и счастлив. Это большой момент для клуба, партнеров по команде и меня лично.

— А для вас было важно забить именно гол? Или это могла быть вторая передача? Все равно ведь записали бы очко.

— Да я даже не парился на этот счет. Очко есть очко, а гол есть гол. Набрал, забил — и поехали дальше.

— Вы сказали — все свои здесь, на трибуне. А кто с вами был?

— Жена, мама, папа, брат. Родные люди, как всегда. После матча с «Монреалем», когда у меня было 999 очков, я понял, что есть шанс вот-вот выбить эту тысячу. На глазах наших фанатов и семьи, перед всеми людьми, кто смотрит телевизор.

Для меня это особенный и чудесный момент, который останется в памяти на всю жизнь.

— Вы весьма быстро набрали 1000 очков в чемпионатах НХЛ. Вам только 31 год.

— Да, вот так получилось, — смеется Овечкин.

— Что вы сейчас скажете фанатам?

— Очень рад быть частью такой организации, как «Вашингтон Кэпиталз». Когда мы играем хорошо, нас тепло поддерживают. Когда мы проигрываем, нас продолжают поддерживать. Подгоняют вперед. Здесь невероятные болельщики и я горжусь, что играю в Вашингтоне.

— За счет чего «Кэпиталз» смогли победить «Питтсбург»?

— Вы видели, как мы играли в равных составах и при убийстве меньшинства. Это невероятная работа. А наш вратарь Холтби буквально на ушах стоял, чтобы сделать все эти спасения. Из матча в матч он дает нам шанс одерживать победы. Мы ведем 1:0, соперник выскакивает на нашего голкипера — он берет шайбу. Мы знаем, что когда Холтби играет вот так, то он — 60 процентов нашего успеха.

Мы победили, но надеюсь, «Вашингтон» покажет свой лучший хоккей чуть позже.

* * *

Потом Овечкин уделил внимание российским журналистам, среди которых был наш корреспондент в Вашингтоне Илья СВИРИДЮК.

— Саша, что для вас значит это 1000-е очко?

— Я очень доволен тем, что сразу так отличился в начале игры. Шайба сразу залетела, я набрал нужное очко, и потом думал только о матче.

— Нельзя было не думать о 1000-м очке, вас постоянно об этом спрашивали.

— Конечно, я думал. Конечно, все хотели, чтобы это произошло. Все мои родные, все друзья в Москве и здесь говорили так: «Надо забивать, Саша! Мы хотим быть в этот момент на трибуне». Я очень рад и счастлив.

— При этом команда победила такого принципиального соперника.

— Конечно, это важно. И надо отдать должное нашей команде за то, что мы выстояли в концовке. «Питтсбург» хотел отыграться, но победу одержали мы.

— Вы становитесь взрослее. Иначе относитесь к таким юбилеям?

— Почему? Все равно есть искра в глазах. Самое главное — наслаждаться моментом и этим временем, которое ты проводишь. Потому что оно, это время, летит быстро. Помню, как только набрал свое первое очко в НХЛ — а тут уже тысячное. Но я не могу сказать, что устал от хоккея.

— Вас в восьмой раз выбрали на «Матч звезд». Стоит ли болельщикам ждать от вас сюрпризов?

— Не знаю, я пока не думал о поездке в Лос-Анджелес. Только вчера мне сказали. Это будет в конце января.

— «Вашингтон» прибавил, одержав седьмую победу подряд. Удалось в этой рутине отметить Новый год?

— Посидели дома, конечно. Но не было большого празднования, как обычно в России. Тут только отмечают Рождество. А для американцев Новый год — не их праздник.

Что касается побед, то не знаю. Играем в свой хоккей. Вот и все.