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12 января 2017, 9:38 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Евгений Кузнецов: Овечкин может пошутить над собой, что редкость среди игроков такого масштаба

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов подчеркнул, что знает соотечественника Александра Овечкина только с хорошей стороны, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (5:2) оформил дубль, преодолев рубеж в 1000 очков.

Всего в активе капитана «Кэпиталз» теперь 1001 (546+455) балл в играх «регулярки». Он стал первым игроком в истории клуба и 84-м в лиге, кому удалось достичь отметки в 1000 очков.

— Я знаю его только с хорошей стороны, — приводит NHL.com/ru слова Кузнецова. — Не хотелось бы раскрывать про него какие-то секреты, но все знают, что он отзывчивый, всегда готов помочь и, что очень важно, понимает шутки. В том числе, когда они касаются его самого, может пошутить и сам. У игрока такого масштаба такое встречается редко.

Вашингтон Кэпиталз
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