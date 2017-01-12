Евгений Кузнецов: Овечкин может пошутить над собой, что редкость среди игроков такого масштаба
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов подчеркнул, что знает соотечественника Александра Овечкина только с хорошей стороны, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (5:2) оформил дубль, преодолев рубеж в 1000 очков.
Всего в активе капитана «Кэпиталз» теперь 1001 (546+455) балл в играх «регулярки». Он стал первым игроком в истории клуба и 84-м в лиге, кому удалось достичь отметки в 1000 очков.
— Я знаю его только с хорошей стороны, — приводит NHL.com/ru слова Кузнецова. — Не хотелось бы раскрывать про него
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