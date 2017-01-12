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12 января 2017, 9:30 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Гол Хэмилтона на 58-й минуте принёс «Калгари» победу над «Сан-Хосе»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» на домашнем льду со счётом 3:2 выиграл у «Сан-Хосе Шаркс».

На гол Логана Кутюра в первом периоде хозяева ответили точным броском Михаэля Фролика, но на перерыв всё же ушли, уступая в счёте: отличился Брент Бёрнс.

Под занавес второй трети Мэттью Ткачук восстановил равновесие, а победу «Калгари» принёс точный бросок Дуги Хэмилтона на 58-й минуте встречи.

Калгари Флэймз
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