Александр Радулов: Статистика Овечкина говорит сама за себя
Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов поздравил капитана «Вашингтона» Александра Овечкина с достижением отметки в 1000 набранных очков в НХЛ.
Во встрече регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (5:2) форвард «Кэпиталз» оформил дубль, преодолев рубеж в 1000 баллов.
Всего в активе 31-летнего хоккеиста теперь 1001 (546+455) очко в играх «регулярки». Он стал первым игроком в истории клуба и 84-м в лиге, кому удалось достичь отметки в 1000 баллов.
— Овечкин является прекрасным хоккеистом и настоящим лидером. Я думаю, что про Овечкина много говорить не надо, его все знают как великолепного игрока, — приводит Nhl.com/ru слова Радулова. — Его статистика говорит сама за себя и показывает, каким хоккеистом он является.
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