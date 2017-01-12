Александр Радулов: Статистика Овечкина говорит сама за себя

Во встрече регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (5:2) форвард «Кэпиталз» оформил дубль, преодолев рубеж в 1000 баллов.

Всего в активе 31-летнего хоккеиста теперь 1001 (546+455) очко в играх «регулярки». Он стал первым игроком в истории клуба и 84-м в лиге, кому удалось достичь отметки в 1000 баллов.

— Овечкин является прекрасным хоккеистом и настоящим лидером. Я думаю, что про Овечкина много говорить не надо, его все знают как великолепного игрока, — приводит Nhl.com/ru слова Радулова. — Его статистика говорит сама за себя и показывает, каким хоккеистом он является.