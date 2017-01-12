Сегодня россиянин преодолел рубеж в 1000 очков в лиге, забросив две шайбы во встрече с «Питтсбургом». На счету Овечкина 546 голов, Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы.

— Я бы пожелал Саше играть на высоком уровне как можно дольше и побить все возможные рекорды за океаном, — приводят «Известия» слова Ишматова. — Давайте пожелаем ему доиграть до 40 лет и побить рекорд Гретцки. В принципе Овечкин получил от родителей уникальные физические данные, которые позволят ему доиграть до солидного возраста на высшем уровне. Папа и мама развивали его так, как не каждый сможет сделать. Поэтому догнать легендарного канадца — не такая уж нереальная задача. Хотя и забегать вперед не надо. Пусть Александр демонстрирует свой класс от игры к игре, от сезона к сезону.