Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Питтсбурга»

Уже на 35-й секунде встречи Александр Овечкин поразил ворота гостей, заработав своё 1000-е очко за карьеру в НХЛ. В середине второго периода россиянин оформил дубль, а на 45-й минуте Джастин Уилдьямс завершил комбинацию с участием Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова, сделав счёт 3:0 в пользу хозяев.



Евгений Малкин отыграл один гол, после чего команды обменялись точными бросками Никласа Бекстрёма и Патрика Хёрнквиста. Окончательный счёт установил Ларс Эллер, отправивший снаряд в пустые ворота «Питтсбурга».