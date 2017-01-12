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12 января 2017, 9:12 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Питтсбурга»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:2.

 Уже на 35-й секунде встречи Александр Овечкин поразил ворота гостей, заработав своё 1000-е очко за карьеру в НХЛ. В середине второго периода россиянин оформил дубль, а на 45-й минуте Джастин Уилдьямс завершил комбинацию с участием Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова, сделав счёт 3:0 в пользу хозяев.

Евгений Малкин отыграл один гол, после чего команды обменялись точными бросками Никласа Бекстрёма и Патрика Хёрнквиста. Окончательный счёт установил Ларс Эллер, отправивший снаряд в пустые ворота «Питтсбурга».

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