Владелец «Вашингтона» поблагодарил Овечкина за 1000 набранных очков в НХЛ

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В ночь на четверг в домашней встрече против «Питтсбурга» Овечкин забросил шайбу уже на 35-й секунде и достиг отметки в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах. На 29-й минуте встречи Овечкин оформил дубль, забросив шайбу, когда его команда находилась в большинстве. На счету россиянина теперь 546 голов и 455 результативных передач в 880 играх.

«Алекс Овечкин, благодарю тебя 1000 и 1001 раз», — написал Леонсис.

31-летний хоккеист стал 84-м игроком в истории лиги, которому покорилась отметка в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах. После двух периодов «Вашингтон» ведет со счетом 2:0 в матче против «Питтсбурга».