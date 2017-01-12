Владелец «Вашингтона» поблагодарил Овечкина за 1000 набранных очков в НХЛ
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Тед Леонсис поблагодарил капитана команды Александра Овечкина за 1000-е и 1001-е очко в регулярных чемпионатах, которые россиянин набрал в составе команды из столицы США. Об этом сам Леонсис написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.
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В ночь на четверг в домашней встрече против «Питтсбурга» Овечкин забросил шайбу уже на 35-й секунде и достиг отметки в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах. На 29-й минуте встречи Овечкин оформил дубль, забросив шайбу, когда его команда находилась в большинстве. На счету россиянина теперь 546 голов и 455 результативных передач в 880 играх.
«Алекс Овечкин, благодарю тебя 1000 и 1001 раз», — написал Леонсис.
31-летний хоккеист стал 84-м игроком в истории лиги, которому покорилась отметка в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах. После двух периодов «Вашингтон» ведет со счетом 2:0 в матче против «Питтсбурга».
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