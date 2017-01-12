Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28398676/
12 января 2017, 9:06 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Монреаль» отправил семь шайб в ворота «Виннипега», Радулов набрал 1 очко

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» на выезде выиграл у «Виннипег Джетс» со счётом 7:4.

В первом периоде на голы Филлипа Дано (с передачи Александра Радулова) и Брайана Флинна хозяева ответили точными бросками Марка Шайфли и Мэттью Перро. На 15-й минуте Томаш Плеканец вернул «Канадиенс» лидерство, а после перерыва Свен Андригетто и Дано сделали счёт 5:2 в пользу гостей.

Шайфли отыграл одну шайбу, но дубль Арттури Лехконена снял вопрос о победителе. Окончательный счёт на 51-й минуте установил Брайан Литтл.

Монреаль Канадиенс
Новости Матчи Состав Статистика
Виннипег Джетс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России