«Монреаль» отправил семь шайб в ворота «Виннипега», Радулов набрал 1 очко

В первом периоде на голы Филлипа Дано (с передачи Александра Радулова) и Брайана Флинна хозяева ответили точными бросками Марка Шайфли и Мэттью Перро. На 15-й минуте Томаш Плеканец вернул «Канадиенс» лидерство, а после перерыва Свен Андригетто и Дано сделали счёт 5:2 в пользу гостей.



Шайфли отыграл одну шайбу, но дубль Арттури Лехконена снял вопрос о победителе. Окончательный счёт на 51-й минуте установил Брайан Литтл.