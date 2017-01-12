Игорь Ларионов: 1000 очков Овечкина в НХЛ — это колоссальное достижение
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Игорь Ларионов подчеркнул, что результативность нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина говорит о его стабильности.
Сегодня 31-летний форвард преодолел отметку в 1000 очков в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом».
— Если говорить о статусе и уровне игрока, то эта тысяча очков свидетельствует в первую очередь о его стабильности, — приводит NHL.com/ru слова Ларионова. — Оказаться в категории людей, набравших 1 000 очков в НХЛ — это, безусловно, колоссальное достижение. Очень рад за Ови! В своем 31-летнем возрасте он
Когда речь идет о хоккеисте, выигравшем такое количество индивидуальных трофеев, как Овечкин, пусть даже и не завоевавшим Кубка Стэнли — он заслуживает безусловного внимания как кандидат в Зал славы. Особенно с учетом всего, что он сделал для «Вашингтона». Думаю, что рано или поздно ему еще посчастливится выиграть и главный Кубок, поскольку команда у них сейчас более или менее сбалансирована. Но даже если и нет, вклад Овечкина в то, что его команда долгие годы играет достаточно успешно, пусть и не доходя до финала, — колоссален, и одно это заслуживает всяческого уважения.
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