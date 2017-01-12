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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28398620/
12 января 2017, 9:05 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Игорь Ларионов: 1000 очков Овечкина в НХЛ — это колоссальное достижение

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Игорь Ларионов подчеркнул, что результативность нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина говорит о его стабильности.

Сегодня 31-летний форвард преодолел отметку в 1000 очков в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом».

— Если говорить о статусе и уровне игрока, то эта тысяча очков свидетельствует в первую очередь о его стабильности, — приводит NHL.com/ru слова Ларионова. — Оказаться в категории людей, набравших 1 000 очков в НХЛ — это, безусловно, колоссальное достижение. Очень рад за Ови! В своем 31-летнем возрасте он по-прежнему находится на острие. Постоянство, с которым он находит возможность оставаться полезным команде, просто поражает. Меняются люди, меняется игра, а Овечкин как набирал кучу очков, так и продолжает это делать. Огромное достижение и для него лично, и для всего нашего хоккея.

Когда речь идет о хоккеисте, выигравшем такое количество индивидуальных трофеев, как Овечкин, пусть даже и не завоевавшим Кубка Стэнли — он заслуживает безусловного внимания как кандидат в Зал славы. Особенно с учетом всего, что он сделал для «Вашингтона». Думаю, что рано или поздно ему еще посчастливится выиграть и главный Кубок, поскольку команда у них сейчас более или менее сбалансирована. Но даже если и нет, вклад Овечкина в то, что его команда долгие годы играет достаточно успешно, пусть и не доходя до финала, — колоссален, и одно это заслуживает всяческого уважения.

Вашингтон Кэпиталз
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Овечкин: Приятно набрать 1000-е очко перед родными и болельщиками клуба

Овечкин: Приятно набрать 1000-е очко перед родными и болельщиками клуба

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российский игрок «Вашингтона» Александр Овечкин считает приятным набрать 1000-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на домашней арене перед родными и болельщиками клуба. Об этом перед игрой с «Питтсбургом» сказал сам Овечкин, слова которого приводит официальный сайт лиги.
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