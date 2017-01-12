Овечкин: Приятно набрать 1000-е очко перед родными и болельщиками клуба
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российский игрок «Вашингтона» Александр Овечкин считает приятным набрать 1000-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на домашней арене перед родными и болельщиками клуба. Об этом перед игрой с «Питтсбургом» сказал сам Овечкин, слова которого приводит официальный сайт лиги.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В ночь на четверг в домашней встрече против «Питтсбурга» Овечкин забросил шайбу уже на 35-й секунде, открыв счет в матче. На счету россиянина теперь 545 голов и 455 результативных передач в 880 играх. 31-летний хоккеист стал 84-м игроком в истории лиги, которому покорилась отметка в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах.
«Это большое число. Приятно заработать 1000-е очко на домашней арене перед родными и болельщиками. Это прекрасный момент. Не имеет значения какая команда противостоит тебе, когда есть возможность получить подобное достижение», — сказал Овечкин.
Из 84-х хоккеистов в истории Овечкин стал восьмым игроком, которому удалось забросить больше шайб, чем отдать результативных передач.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter