Овечкин: приятно набрать 1000-е очко перед родными и болельщиками клуба

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В ночь на четверг в домашней встрече против «Питтсбурга» Овечкин забросил шайбу уже на 35-й секунде, открыв счет в матче. На счету россиянина теперь 545 голов и 455 результативных передач в 880 играх. 31-летний хоккеист стал 84-м игроком в истории лиги, которому покорилась отметка в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах.

«Это большое число. Приятно заработать 1000-е очко на домашней арене перед родными и болельщиками. Это прекрасный момент. Не имеет значения какая команда противостоит тебе, когда есть возможность получить подобное достижение», — сказал Овечкин.

Из 84-х хоккеистов в истории Овечкин стал восьмым игроком, которому удалось забросить больше шайб, чем отдать результативных передач.