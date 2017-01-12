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12 января 2017, 9:00 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Овечкин: Приятно набрать 1000-е очко перед родными и болельщиками клуба

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российский игрок «Вашингтона» Александр Овечкин считает приятным набрать 1000-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на домашней арене перед родными и болельщиками клуба. Об этом перед игрой с «Питтсбургом» сказал сам Овечкин, слова которого приводит официальный сайт лиги.

Из 84-х игроков в истории лиги достигших отметки в 1000 очков Овечкин стал восьмым хоккеистом которому удалось забросить больше шайб чем отдать результативных передач. Увеличить
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В ночь на четверг в домашней встрече против «Питтсбурга» Овечкин забросил шайбу уже на 35-й секунде, открыв счет в матче. На счету россиянина теперь 545 голов и 455 результативных передач в 880 играх. 31-летний хоккеист стал 84-м игроком в истории лиги, которому покорилась отметка в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах.

«Это большое число. Приятно заработать 1000-е очко на домашней арене перед родными и болельщиками. Это прекрасный момент. Не имеет значения какая команда противостоит тебе, когда есть возможность получить подобное достижение», — сказал Овечкин.

Из 84-х хоккеистов в истории Овечкин стал восьмым игроком, которому удалось забросить больше шайб, чем отдать результативных передач.

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