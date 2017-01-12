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12 января 2017, 8:59 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Валерий Каменский: Овечкин играет не только на «Вашингтон», но и на собственный результат, что абсолютно нормально

Олимпийский чемпион Валерий Каменский отметил, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отдает все силы на площадке.

Сегодня россиянин набрал 1000-е очко в НХЛ, забросив шайбу в ворота «Питтсбурга» на 35-й секунде матча.

— Овечкин — это игрок высокого класса, у которого есть самолюбие, позволяющее в каждой игре выходить на лед и отдавать все свои силы на площадке, выкладываться полностью, — приводят «Известия» слова Каменского. — Александр играет не только на команду, но и на собственный результат, что абсолютно нормально. Являясь лидером «Вашингтона», он должен регулярно забивать голы и отдавать передачи, что он и делает. Саша всегда полностью посвящал себя игре, делал все, чтобы набрать больше очков и принести своим командам победу, — так было и в сборной России, и в «Динамо», и в «Кэпиталз».

Вашингтон Кэпиталз
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