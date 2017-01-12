Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ

«Он может забить из любой точки планеты»

В домашнем матче «Вашингтона» с «Питтсбургом» случилось долгожданное событие: капитан «столичных» Александр Овечкин, один из лучших хоккейных бомбардиров современности, добрался до отметки в тысячу очков за карьеру. До Овечкина этот рубеж покорялся только трём россиянам — Сергею Фёдорову (1179), Александру Могильному (1032) и Алексею Ковалёву (1029).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Ovi wasted no time picking up career point #1,000. <a href="https://t.co/LZNzV9qIen">pic.twitter.com/LZNzV9qIen</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/819355192600604672">12 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«То, каким образом Овечкин играет, как он отдаёт все силы, с какой интенсивностью он действует — это просто невероятно. Большинство хоккеистов просто “сдохли” бы от такого темпа после 30−40 матчей, за это я просто ручаюсь. Я несколько лет пристально слежу за Ови. На протяжении пяти сезонов я смотрел на него и думал: “Чёрт возьми, когда же у этого парня кончится бензин?”. Это действительно необъяснимо. Я не знаю, как он это делает и в чём его секрет. Или он как-то по особенному тренируется, или у него от природы такой дар, но Александр не замедляется в деле набирания очков», — так говорил один из прежних капитанов «Вашингтона» защитник Брайан Потье ещё несколько лет назад. Несмотря на то, что за десяток лет выступлений в НХЛ Александр переживал разные времена по степени успешности, Потье был прав в одном — Ови продолжает играть на своём максимуме, принося огромную пользу команде и радость болельщикам.



Тысяча очков Овечкина стала опровержением его же собственных слов, сказанных после матча в Монреале, где Александр остановился на отметке в 999 баллов. Тогда капитан «Вашингтона» отметился не то серьёзной, не то шутливой фразой про то, что он становится старше, и нужно наслаждаться каждым моментом игры, пока есть такая возможность. «Я помню свой первый год, первый матч. Это было словно пять минут назад. Время бежит очень быстро», — сказал Овечкин, не забыв добавить слова о том, что необходимо делать «что-то особенное», если судьба предоставляет для этого шансы. Рубеж в тысячу баллов сделал это лучше, чем восторги прессы и признания одноклубников. «Я стал свидетелем большинства из его набранных очков. Вы хотите спросить меня обо всех? Овечкин может забить из любой точки планеты Земля. Именно это делает его особенным. И щелчок, и кистевой бросок у Алекса просто фантастические. За ним очень интересно наблюдать, с ним приятно играть вместе. А вообще я вам скажу так: всем нам повезло, что мы имеем возможность видеть такого игрока», — сказал верный оруженосец Овечкина центрфорвард Никлас Бекстрём.

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Не старость, а мудрость

«Да, Ови уже не тот юный парнишка, который когда-то появился в составе “Кэпиталз”. Он не постарел, это не вполне справедливые слова. Он стал мудрее. Но при этом у него осталась его фирменная страсть, его энергия. Он по-прежнему получает удовольствие от игры, но это происходит уже чуть-чуть по другому, нежели было в начале его карьеры», — сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.



Рулады в адрес Александра — не просто дань круглой цифре, которой до Овечкина за вековую историю НХЛ достигли 83 хоккеиста. По многим показателям восьмой номер «Кэпиталз» идёт вровень с легендарными именами, имея все шансы приблизиться к историческому Олимпу. После матча с «Монреалем» Овечкин сравнялся с Морисом Ришаром по количеству забитых голов (544), чуть ранее Александр догнал Яромира Ягра по количеству заброшенных шайб в овертаймах (19). Приз имени «Ракеты» Ришара Ови выигрывал шесть раз, в том числе четыре последних сезона подряд, и является единственным хоккеистом в лиге, кто забивал по 50 и более голов на протяжении трёх последних «регулярок».



«Мне даже странно слышать разговоры о том, что это достижение Овечкина не так уж много значит. Вы что, так шутите, чёрт бы вас побрал?! Это же тысяча очков! Это просто замечательно, учитывая тот факт, что Ови ещё не ветеран. Мне, например, никогда не добраться до этой отметки, хотя я играю дольше, чем он. Надо снять шляпу перед Алексом, который играет результативно и потрясает своей стабильностью», — сказал одноклубник россиянина Джастин Уильямс.

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Привычный рекордсмен

Голы Овечкина стали чем-то привычным, и рядовые болельщики уже не удивляются, включив телевизор и увидев очередной эффектный трюк в исполнении Александра. А особенной любовью фанатов россиянин пользуется ещё и потому, что любит играть в силовой манере, и по количеству силовых приёмов за последние 11 лет идёт на 12-м месте в НХЛ. «Это же уникальный случай — лучший снайпер команды в подавляющем большинстве случаев лидирует и по количеству “хитов”. Он борется на пятачке, не избегает борьбы, он забивает “мусорные” голы, а не играет на чистых шайбах. Посмотрите на Стэмкоса, который перенёс уже три серьёзнейшие травмы. А Ови каждый сезон играет по 70 матчей и мы настолько к этому привыкли, что принимаем это как должное», — отмечает аналитик ESPN Барри Мелроуз.



Действительно, стоит на секунду остановиться в потоке хоккейных новостей и попытаться осмыслить некоторые факты и цифры из статистики Овечкина. Например, Александр — единственный хоккеист в НХЛ, кто за последние 11 сезонов набирал не менее 56 очков за регулярный чемпионат. За эти 11 лет он 9 раз соблюдал график «очко за игру», что в два раза больше, чем любой другой фланговый нападающий. 7 раз Ови достигал отметки в 80 баллов за сезон — аналогичного результата добился только Сидни Кросби, с которым Александр стартовал в НХЛ одновременно. А добраться до тысячи очков за карьеру в своём 12-м сезоне в лиге до Овечкина удавалось только 21 хоккеисту, ни один из которых не играл в современную эпоху. «Я помню, что как-то столкнулся с Овечкиным на тренировке. Впечатления такие, как будто на приличной скорости въехал в дерево», — вспоминает один из бывших партнёров россиянина Брукс Лайх. «Люди не всегда понимают, какую пользу он приносит команде. Он всегда играет до конца, не бережётся. Я лично видел, как ему наносили 10 швов на бедро, а на следующий день он сделал голевой покер и отдал одну передачу! А о травме никто и не догадывался, мы не знали, что ему даже нагибаться было трудно», — сказал Лайх, но отдать должное Овечкину поспешили не только хоккеисты средней руки.

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Ови и Сид: борьба и уважение

«Я помню, как подогревали наше соперничество, когда мы только-только появились в лиге. Это специально раскручивали, всё буквально “горело”. С годами это противостояние немного остыло — мы сыграли много матчей, и невозможно подогревать нашу дуэль на том же уровне. У Овечкина просто невероятная карьера. Он добрался до фантастических цифр достаточно быстро», — сказал Кросби, который отстал от Александра на более, чем сотню карьерных баллов.

Вполне вероятно, что в следующем сезоне Овечкин доберётся до других «великих» цифр — отметки в 600 голов и тысячи сыгранных матчей. «Русская машина не ломается» — эта фраза Александра, сказанная несколько лет назад, как нельзя лучше характеризует игру капитана «столичных». И пусть в его коллекции пока нет завоёванного Кубка Стэнли — рано или поздно хоккейная фортуна повернётся лицом к форварду, который так предан этой игре.

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