Великая восьмерка

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#1 НА ДРАФТЕ В РОЛИ

27 июня 2004 года

Жарким июньским днем на арене RBC Center в Роли генеральный менеджер «Вашингтона» Джордж Макфи назвал 18-летнего Овечкина первым номером драфта. Альтернатив у нынешнего главы менеджмента «Лас-Вегаса» не было, ведь динамовец к тому моменту собрал все титулы на юниорском и молодежном уровне, а также сыграл за первую сборную на Кубке и чемпионате мира. Вслед за ним «Питтсбург» взял Евгения Малкина, а в середине стартового раунда Александр Радулов достался «Нэшвиллу».

#2 ПЕРВЫЙ МАТЧ И ДУБЛЬ

5 октября 2005 года

Дебютировав в третьем матче «Вашингтона» в сезоне, российский новичок «Вашингтона» сразу выстрелил дублем в ворота «Коламбуса», в котором еще не знали о существовании Сергея Бобровского. В одной из первых смен Овечкин сходу умело воспользовался передачей Дайнуса Зубруса. После перерыва новичок поразил покинутый Паскалем Леклером дальний угол. С тех пор фамилия будущего капитана «Кэпиталз» стала все чаще радовать слух болельщиков столичного клуба.

#3 ЧУДО-ГОЛ

15 января 2006

«Выдающийся пример владения клюшкой на спине. Просто блестяще. Мы только что увидели лучший гол сезона. Даже не тратьте время, присылая нам свои голоса», — восклицали комментаторы, сразу после, пожалуй, самой запоминающейся шайбы российского снайпера в НХЛ. Великий Уэйн Гретцки, возглавлявший в том матче «Финикс», не мог отвести взгляда от видеокуба, на котором раз за разом повторяли этот невероятный момент.

#4 ПОГОНЯ ЗА КОЛДЕРОМ С КРОСБИ

Противостояние Ови и Сида, стартовавшее на юниорском уровне, перешло на профессиональный уровень в сезоне 2005−2006, ставшим для обоих дебютным в НХЛ. Первые номера двух последних драфтов до конца регулярки шли ноздря в ноздрю в погоне за призом лучшему новичку сезона. Однако яркое начало календарного года и лучшая результативность [106 — у Овечкина против 102 — у Кросби] принесли первый персональный трофей россиянину.

#5 РЕКОРДНЫЙ КОНТРАКТ

11 января 2008 года

Посреди своего третьего и пока наиболее результативного сезона в НХЛ (65+47 очков — прим.авт.) Овечкин получил от клуба заслуженный аванс на 124 миллиона долларов. «Полагаю, Алекс станет именно тем, кто поможет “Вашингтону” выиграть Кубок Стэнли», — заявил после подписания рекордного контракта владелец команды Тед Леонсис. И хотя прошедшие годы не оправдали ожиданий американского миллиардера, на достижение заветного трофея по этому договору у Ови остается еще четыре с половиной года.

#6 РОССЫПЬ ТРОФЕЕВ

12 июня 2008 года

Овечкин хоть и не поднимал над головой Кубок Стэнли, но его коллекции персональных призов позавидуют многие участники Зала Славы. С 14 трофеями он опередил остальных европейцев, а в одном только сезоне-2007/2008 стал лучшим сразу в четырех номинациях. На церемонии в 2008 году помимо второго «Мориса Ришара» он получил призы лучшего бомбардира (Арт Росс Трофи), лучшего игрока регулярного чемпионата по мнению журналистов (Харт Мемориал Трофи) и Тед Линдей Эворд, вручаемый по итогам голосования профсоюза игроков (NHLPA).

#7 ВПЕРЕДИ ФЕДОРОВА

19 ноября 2015 года

Поздней осенью 2015 года Ови отобрал у самого Сергея Федорова звание лучшего российского снайпера регулярных чемпионатов. Причем капитан «Кэпиталс» повторил достижение нынешнего главного менеджера ЦСКА (484 шайбы) за 777 матчей и сделал это почти на полтысячи игр раньше. На очереди бомбардирский рекорд Сергея Викторовича, до которого остается 179 баллов.

#8 500-Й ГОЛ

11 января 2016 года

Ровно год назад лучшему отечественному снайперу в НХЛ покорился рубеж в полтысячи заброшенных шайб. При этом раньше него это сделали лишь четыре легенды — Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Майк Босси и Бретт Халл. «Огромное достижение для Александра, — отметил тогда наставник “Вашингтона” Барри Тротц. — У него будут и другие, к которым он стремится, но 500 — это приятно, он стал свободнее играть, когда обошел Федорова».