Александр Овечкин набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В ночь на четверг в домашнем матче против «Питтсбурга» Овечкин забросил шайбу уже на 35-й секунде, открыв счет в матче. На счету россиянина 545 голов и 455 результативных передач.

Овечкин стал четвертым россиянином, которому удалось набрать 1000 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, причем он быстрее остальных россиян достиг данной отметки — в 880-й встрече. Ранее подобного добивались Сергей Федоров — 1179 очков (483 гола + 696 передач), Александр Могильный — 1032 (473+559) и Алексей Ковалев — 1029 (430+599).

31-летний Овечкин стал 84-м игроком за всю историю НХЛ, кому покорилась отметка в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах. Абсолютный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который заработал 2857 очков в 1487 матчах. На втором месте идет 44-летний чех Яромир Ягр (1893 очка в 1671 матче), на третьем — канадец Марк Мессье (1887 очков в 1756 играх). Из 84-х хоккеистов в истории Овечкин также стал восьмым игроком, которому удалось забросить больше шайб, нежели отдать результативных передач.