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12 января 2017, 8:41 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Александр Овечкин набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал четвертым россиянином, достигнувшим данной отметки.

На счету россиянина 545 голов и 455 результативных передач в 880 матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. Увеличить
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В ночь на четверг в домашнем матче против «Питтсбурга» Овечкин забросил шайбу уже на 35-й секунде, открыв счет в матче. На счету россиянина 545 голов и 455 результативных передач.

Овечкин стал четвертым россиянином, которому удалось набрать 1000 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, причем он быстрее остальных россиян достиг данной отметки — в 880-й встрече. Ранее подобного добивались Сергей Федоров — 1179 очков (483 гола + 696 передач), Александр Могильный — 1032 (473+559) и Алексей Ковалев — 1029 (430+599).

31-летний Овечкин стал 84-м игроком за всю историю НХЛ, кому покорилась отметка в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах. Абсолютный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который заработал 2857 очков в 1487 матчах. На втором месте идет 44-летний чех Яромир Ягр (1893 очка в 1671 матче), на третьем — канадец Марк Мессье (1887 очков в 1756 играх). Из 84-х хоккеистов в истории Овечкин также стал восьмым игроком, которому удалось забросить больше шайб, нежели отдать результативных передач.

Стоит добавить, что в матчах плей-офф НХЛ на счету Овечкина 82 очка (41+41) в 84 матчах. По набранным результативным баллам в играх Кубка Стэнли россиянин занимает 139-е место среди всех игроков лиги и девятую строчку среди россиян. Овечкин является лучшим российским хоккеистом по количеству заброшенных шайб (545) и входит в тридцатку лучших снайперов лиги всех времен. Он также шесть раз становился обладателем «Морис Ришар Трофи» — приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

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Овечкин: Приятно набрать 1000-е очко перед родными и болельщиками клуба

Овечкин: Приятно набрать 1000-е очко перед родными и болельщиками клуба

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российский игрок «Вашингтона» Александр Овечкин считает приятным набрать 1000-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на домашней арене перед родными и болельщиками клуба. Об этом перед игрой с «Питтсбургом» сказал сам Овечкин, слова которого приводит официальный сайт лиги.
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