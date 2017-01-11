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11 января 2017, 23:02 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Дацюк заявил, что ему приятно признание со стороны НХЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Нападающий петербургского СКА Павел Дацюк заявил, что ему очень приятно признание со стороны НХЛ и включение в список ста лучших хоккеистов в истории лиги.

В среду вице-президент санкт-петербургского клуба Роман Ротенберг сообщил агентству «Р-Спорт», что Дацюк будет включен в список ста лучших игроков в истории НХЛ, церемония объявления которого пройдет в рамках Матча всех звезд в американском Лос-Анджелесе в конце января.

«Моя карьера продолжается, надеюсь, что она еще будет процветать, — сказал Дацюк журналистам. — Мне приятно, конечно, что такое отношение и внимание ко мне. Без моих партнеров, с кем я играл, этого не получилось бы. Я им благодарен. Одному тяжело добиться такого в командной игре».

Ожидается, что Дацюк пропустит два матча СКА. «Команда без меня справится, у нас длинная скамейка, все стремятся поиграть», — отметил Дацюк.

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Дацюк будет включен в список 100 лучших игроков в истории НХЛ

Дацюк будет включен в список 100 лучших игроков в истории НХЛ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Нападающий петербургского СКА и сборной России Павел Дацюк будет включен в список 100 лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил вице-президент СКА Роман Ротенберг.
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