Дацюк заявил, что ему приятно признание со стороны НХЛ

В среду вице-президент санкт-петербургского клуба Роман Ротенберг сообщил агентству «Р-Спорт», что Дацюк будет включен в список ста лучших игроков в истории НХЛ, церемония объявления которого пройдет в рамках Матча всех звезд в американском Лос-Анджелесе в конце января.

«Моя карьера продолжается, надеюсь, что она еще будет процветать, — сказал Дацюк журналистам. — Мне приятно, конечно, что такое отношение и внимание ко мне. Без моих партнеров, с кем я играл, этого не получилось бы. Я им благодарен. Одному тяжело добиться такого в командной игре».

Ожидается, что Дацюк пропустит два матча СКА. «Команда без меня справится, у нас длинная скамейка, все стремятся поиграть», — отметил Дацюк.