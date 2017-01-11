Дацюк заявил, что ему приятно признание со стороны НХЛ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 янв —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Нападающий петербургского СКА Павел Дацюк заявил, что ему очень приятно признание со стороны НХЛ и включение в список ста лучших хоккеистов в истории лиги.
В среду
«Моя карьера продолжается, надеюсь, что она еще будет процветать, — сказал Дацюк журналистам. — Мне приятно, конечно, что такое отношение и внимание ко мне. Без моих партнеров, с кем я играл, этого не получилось бы. Я им благодарен. Одному тяжело добиться такого в командной игре».
Ожидается, что Дацюк пропустит два матча СКА. «Команда без меня справится, у нас длинная скамейка, все стремятся поиграть», — отметил Дацюк.
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