Бурмистров пока не присоединился к «Аризоне» из-за проблем с визой

Сообщается, что 25-летний россиянин находится в Ванкувере. Участие форварда в предстоящих домашних матчах регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (в пятницу 13-го) и «Анахайма» (в субботу 14-го) под вопросом.

Напомним, что «Аризона» забрала Бурмистрова с драфта отказов еще 2 января — девять дней назад. Ранее нападающий выступал за «Виннипег». В текущем сезоне Бурмистров провел 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ и сделал 2 передачи при показателе полезности «-6». В общей сложности на счету Бурмистрова в лиге 298 игр и 81 (30+51) очко.