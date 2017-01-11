Александр Овечкин: Конечно, я мечтаю о Кубке Стэнли

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Напомним, что в ночь со среды на четверг «Вашингтон» проведет матч против «Питсбурга», который начнется в 04.00 по московскому времени. Овечкину не хватает одного результативного балла для того, чтобы достичь отметки в 1000 очков в НХЛ за карьеру.

— Кубок Стэнли? Все награды особенный, я очень рад тому, что завоевал на личном уровне, — приводит ESPN слова Овечкина. — Но при этом есть одна цель, которой я в НХЛ не достиг — Кубок Стэнли.

Думаю ли я о нем? Конечно, я же человек. У меня есть мечты, есть чувства. И я знаю, что мои друзья в Москве тоже мечтают подержать Кубок Стэнли, так же, как и моя семья.