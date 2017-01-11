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11 января 2017, 20:39 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Александр Овечкин: Конечно, я мечтаю о Кубке Стэнли

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подчеркнул, что единственной целью в НХЛ для него остается завоевание Кубка Стэнли. Российский форвард выступает за «Кэпиталз» с 2005 года.

Нападающий Вашингтона Александр <span class=error>Овечкин</span> подчеркнул что единственной целью в <span class=error>НХЛ</span> для него остается завоевание Кубка <span class=error>Стэнли</span>. Российский форвард выступает за <span class=error>Кэпиталз</span> с 2005 года. Увеличить
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Напомним, что в ночь со среды на четверг «Вашингтон» проведет матч против «Питсбурга», который начнется в 04.00 по московскому времени. Овечкину не хватает одного результативного балла для того, чтобы достичь отметки в 1000 очков в НХЛ за карьеру.

— Кубок Стэнли? Все награды особенный, я очень рад тому, что завоевал на личном уровне, — приводит ESPN слова Овечкина. — Но при этом есть одна цель, которой я в НХЛ не достиг — Кубок Стэнли.

Думаю ли я о нем? Конечно, я же человек. У меня есть мечты, есть чувства. И я знаю, что мои друзья в Москве тоже мечтают подержать Кубок Стэнли, так же, как и моя семья.

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