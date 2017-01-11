Дацюк будет включен в список 100 лучших игроков в истории НХЛ

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Ранее в среду агент Дацюка Дэниэл Милстейн сообщил, что его клиент 28—29 января посетит Матч всех звезд НХЛ, который пройдет в Лос-Анджелесе.

«Его будут вносить в список ста лучших игроков в истории НХЛ, там есть специальный рейтинг. Этот список будет объявлен в рамках Матча звезд. С учетом карьеры Павла и уважения к его семье СКА отпускает его на эти два дня в Северную Америку, чтобы его могли внести в этот список. Мы, конечно, очень горды этим», — прокомментировал ситуацию Ротенберг.

Составление списка приурочено к празднованию столетия лиги. В начале января НХЛ объявила 33 игрока, которые будут включены в список ста лучших в истории лиги. Это хоккеисты, выступавшие в лиге в период с 1917 до 1966 год. Объявление имен остальных 67 игроков, начавшие выступать в НХЛ после 1966 года, намечено на 27 января и пройдет в рамках уикенда Матча всех звезд.

В НХЛ Дацюк провел всю карьеру, выступая за «Детройт». Первый матч за «Ред Уингз» хоккеист провел 4 октября 2001 года против «Сан-Хосе» (4:3). За 14 сезонов в НХЛ Дацюк сыграл 953 матча в регулярных чемпионатах, в которых набрал 918 (314 шайб + 604 передачи) очков. В плей-офф НХЛ россиянин провел 157 матчей, набрав 113 (42+71) очков. Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008).

Дацюк трижды играл в Матчах всех звезд НХЛ (2004, 2008, 2012). В 2009 году он также вошел в число участников Матча всех звезд, но пропустил игру по причине травмы.

Во вторник стали известны составы команд на Матч всех звезд 2017 года. В нем примут участие пять россиян: нападающие Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис») и вратарь Сергей Бобровский («Коламбус»).