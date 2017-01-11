Форвард Рубцов, расторгший контракт с ХК «Витязь», продолжит карьеру в НХЛ

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Ранее сообщалось, что Рубцова, который не полетел вместе с молодежной сборной России в Москву после прошедшего в Канаде чемпионата мира, где он получил перелом носа, обследуют врачи клуба НХЛ «Филадельфия». В среду КХЛ официально было объявлено, что «Витязь» и бронзовый призер молодежного ЧМ-2017 расторгли контракт по инициативе игрока.

В июне 2016 года «Филадельфия» выбрала Рубцова на драфте НХЛ в первом раунде.

«Хоккейный клуб “Витязь” подтвердил расторжение контракта с нападающим Германом Рубцовым по инициативе игрока с выплатой хоккеистом денежной компенсации согласно регламенту КХЛ. Все спортивные права на хоккеиста Германа Рубцова в КХЛ остаются за хоккейным клубом “Витязь”. “Витязь” желает своему воспитаннику успешной карьеры в НХЛ», — говорится в сообщении.

Ранее источник, близкий к ситуации, сообщил агентству «Р-Спорт», что Рубцов будет выступать за океаном за клуб юниорской лиги Квебека «Шикутими».