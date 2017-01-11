Морис: Этот Матч звёзд точно не будет для Лайне последним

«Это большая честь для такого молодого игрока. Он заработал этот вызов. За ним приятно наблюдать, в формате “3 на 3” он будет выглядеть отлично. Надеюсь, что он восстановится и сможет принять участие, но этот Матч звёзд точно не будет для него последним», — передаёт слова главного тренера канадской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.