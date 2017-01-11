Бобровский является главным кандидатом на приз лучшему вратарю сезона в НХЛ

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Раз в квартал по ходу сезона НХЛ традиционно подводит предварительные итоги, называя фаворитов на награды посредством голосования группы экспертов. Учитывая, что респонденты впоследствии вместе с другими будут участвовать и в итоговом, по-настоящему масштабном, голосовании, картина «на отсечке» получается всегда объективная.

Матч всех звезд без Панарина.

Ну, а в середине сезона к таким промежуточным итогам добавляется еще и анонсирование состава на Всезвездный уикенд, который в 2017 году пройдет в Лос-Анджелесе.

В этом году на Матч всех звезд попали сразу пять российских хоккеистов. Единственным игроком «Тампы-Бэй», переживающей очевидный кризис после двух подряд очень успешных сезонов, попавшим на уикенд в составе команды Атлантического дивизиона стал форвард Никита Кучеров.

За Центральный дивизион выступит лидер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, а вот команда Тихоокеанского дивизиона, доминирующего на Западе, обойдется без российских легионеров.

Зато в Столичном дивизионе, смотрящемся в этом сезоне на Востоке еще мощнее, чем Тихоокеанский на Западе, будут представлены сразу три российских хоккеиста: голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, а также форварды «Вашингтона» и «Питтсбурга» Александр Овечкин и Евгений Малкин соответственно.

Учитывая, что на такие матчи традиционно вызываются представители всех команд, нет ничего удивительного, что в Лос-Анджелес поедут не все звезды лиги. Другое дело, что отсутствие Артемия Панарина и Артема Анисимова из «Чикаго» при наличии в составе Центрального дивизиона капитана «Блэкхоукс» Джонатана Тэйвза вызвало удивление даже у самого 19-го номера «черных ястребов».

Проводящий не самый удачный сезон Тэйвз отметил, что его пригласили на уикенд, скорее всего, за былые заслуги, в то время как вызвать по событиям этого сезона Панарина, Анисимова или словака Марьяна Госсу было бы куда логичнее.

Атлантический дивизион.

Тренер: Мишель Террьен («Монреаль»).

Вратари: Кэри Прайс («Монреаль», капитан), Туукка Раск («Бостон»).

Защитники: Ши Уэбер («Монреаль»), Эрик Карлссон («Оттава»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»).

Нападающие: Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Брэд Маршанд («Бостон»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Франс Нильсен («Детройт»), Кайл Окпосо («Баффало»), Винсент Трочек («Флорида»).

Центральный дивизион.

Тренер: Брюс Будро («Миннесота»).

Вратари: Кори Кроуфорд («Чикаго»), Деван Дубник («Миннесота»).

Защитники: Данкан Кит («Чикаго»), Пи Кей Суббан («Нэшвилл», капитан), Райан Сутер («Миннесота»).

Нападающие: Патрик Кэйн, Джонатан Тэйвс (оба — «Чикаго»), Патрик Лайне («Виннипег»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Тайлер Сегин («Даллас»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).

Столичный дивизион.

Тренер: Джон Торторелла («Коламбус»).

Вратари: Сергей Бобровский («Коламбус»), Брэйден Холтби («Вашингтон»).

Защитники: Джастин Фолк («Каролина»), Сет Джонс («Коламбус»), Райан Макдона («Рейнджерс»).

Нападающие: Сидни Кросби (капитан), Евгений Малкин (оба — «Питтсбург»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Уэйн Симмондс («Филадельфия»), Джон Таварес («Айлендерс»), Тэйлор Холл («Нью-Джерси»).

Тихоокеанский дивизион.

Тренер: Питер ДеБур («Сан-Хосе»).

Вратари: Мартин Джонс («Сан-Хосе»), Майк Смит («Аризона»).

Защитники: Брент Бернс («Сан-Хосе»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Кэм Фаулер («Анахайм»).

Нападающие: Джефф Картер («Лос-Анджелес»), Джонни Годро («Калгари»), Бо Хорват («Ванкувер»), Райан Кеслер («Анахайм»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», капитан), Джо Павелски («Сан-Хосе»).

Бобровский обошел Прайса

По итогам опроса 13-ти экспертов официальный сайт НХЛ объявил, что в середине сезона фаворитом в борьбе за приз лучшему голкиперу сезона — «Везину Трофи» — является страж ворот «Коламбуса» и сборной России Сергей Бобровский.

Это особенно примечательно, потому что после четверти сезона Боб шел лишь на четвертом месте, а возглавлял гонку вратарь «Монреаля» Кэри Прайс.

Впрочем, с тех пор «Коламбус» выдал сумасшедшую 16-матчевую победную серию, во время которой Бобровский защищал ворота команды в 15-ти играх, а сам голкипер уже записал на свой счет 26 побед в сезоне и лидирует по этому показателю в лиге, отражая 93,1% бросков в створ своих ворот.

В итоге Прайса Бобровский обошел в голосовании экспертов достаточно уверенно, а вот еще одного претендента на «Везину» Девана Дубника опережает лишь на одно очко.

«Миннесота» американца тоже выдает отличный сезон, а сам голкипер является ключевой фигурой в построениях «дикарей». Возможно, решающим фактором для экспертов стала недавняя очная встреча команд, в которой «Блю Джекетс» были сильнее соперника, а Бобровский смотрелся сильнее визави.

Если Сергей сможет сохранить свою форму на протяжении всего сезона и завоевать трофей, то для него эта «Везина» станет уже второй в карьере, чего не добивался ни один российский голкипер.

Мэттьюс воспользовался ситуацией.

Также НХЛ объявила предварительные результаты в гонке за звание лучшего новичка сезона. Если после четверти сезона финн Патрик Лайне из «Виннипега», выбранный на драфте-2016 под вторым номером, уверенно возглавляет табель о рангах, то последние события пошатнули его перспективы.

Сам Лайне получил на днях сотрясение мозга и выбыл на неопределенный срок, что серьезно снижает его шансы на награду.

Напомним, что по ходу прошлого сезона перелом ключицы лишил возможности побороться с Артемием Панариным первого номера драфта-2015 Коннора Макдэвида.

В итоге Макдэвид оказался единственным новичком, набиравшим в прошлом сезоне более очка за игру в среднем, но «Колдер» достался российскому форварду «Чикаго».

В этом сезоне Макдэвид пока повреждений избежал и с 48 баллами лидирует в гонке бомбардиров всей лиги.

Однако в ослаблении позиций Лайне виновата не только травма. Дело еще и в игре первого номера летнего драфта Остона Мэттьюса из «Торонто».

Начав сезон с покера в первой же игре, Мэттьюс затем ушел в тень Лайне и даже собственного партнера по команде Митча Марнера и был лишь четвертым в опросе по итогам четверти чемпионата.

Однако затем американец выдал мощнейший декабрь, став лучшим новичком месяца, а уже в январе продлил свою результативную серию матчей до восьми, чего не удавалось еще ни одному дебютанту в богатой истории «Мэйпл Лифс».

Теперь Мэттьюс довольно уверенно лидирует в гонке за «Колдер Трофи», а следом идут Лайне и Зак Веренски из «Коламбуса». Из тройки претендентов Остон вытеснил как раз Марнера, откатившегося на четвертую позицию.