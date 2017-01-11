Эксперты НХЛ признали россиянина Бобровского лучшим голкипером первой половины сезона НХЛ

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Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на награду, в котором приняли участие 12 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5−4−3−2−1).

В итоге, по мнению экспертов, больше всего шансов стать лучшим вратарем полугодия у Бобровского (52 очка, семь первых мест), второе место у Девана Дубника («Миннесота Уайлд», 51 очко, четыре первых места), а третье — у Кэри Прайса («Монреаль Канадиенс», 39, одно первое место).

Также в топ-5 вошли Туукка Раск («Бостон Брюинз», 17 очков) и Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз», 11 очков).