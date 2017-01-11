Эксперты НХЛ признали россиянина Бобровского лучшим голкипером первой половины сезона НХЛ
Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан экспертами наиболее вероятным обладателем приза лучшему вратарю («Везина Трофи») первой половины сезона НХЛ.
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Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на награду, в котором приняли участие 12 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5−4−3−2−1).
В итоге, по мнению экспертов, больше всего шансов стать лучшим вратарем полугодия у Бобровского (52 очка, семь первых мест), второе место у Девана Дубника («Миннесота Уайлд», 51 очко, четыре первых места), а третье — у Кэри Прайса («Монреаль Канадиенс», 39, одно первое место).
Также в топ-5 вошли Туукка Раск («Бостон Брюинз», 17 очков) и Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз», 11 очков).
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