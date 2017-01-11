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11 января 2017, 12:22 | Хоккей: НХЛ | «Газета.Ру»

Эксперты НХЛ признали россиянина Бобровского лучшим голкипером первой половины сезона НХЛ

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан экспертами наиболее вероятным обладателем приза лучшему вратарю («Везина Трофи») первой половины сезона НХЛ.

Российский голкипер <span class=error>Коламбус</span> <span class=error>Блю</span> <span class=error>Джекетс</span> Сергей <span class=error>Бобровский</span> признан экспертами наиболее вероятным обладателем приза лучшему вратарю (<span class=error>Везина</span> <span class=error>Трофи</span>) первой половины сезона <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на награду, в котором приняли участие 12 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5−4−3−2−1).

В итоге, по мнению экспертов, больше всего шансов стать лучшим вратарем полугодия у Бобровского (52 очка, семь первых мест), второе место у Девана Дубника («Миннесота Уайлд», 51 очко, четыре первых места), а третье — у Кэри Прайса («Монреаль Канадиенс», 39, одно первое место).

Также в топ-5 вошли Туукка Раск («Бостон Брюинз», 17 очков) и Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз», 11 очков).

Коламбус Блю Джэкетс
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Российские голкипер «Коламбуса» Бобровский пропустит ближайший матч НХЛ из-за травмы

Российские голкипер «Коламбуса» Бобровский пропустит ближайший матч НХЛ из-за травмы

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» Сергей Бобровский пропустит ближайший матч регулярного чемпионата из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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