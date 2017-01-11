«Филадельфия» заинтересована в подписании контракта новичка с Рубцовым
Генеральный менеджер «Филадельфии» Рон Хекстолл заявил, что клуб заинтересован в подписании контракта новичка с форвардом Германом Рубцовым.
«Сейчас он будет играть в QMJHL, и там мы оценим его», — сказал менеджер.
Рубцов расторг контракт с «Витязем», сохранившим на него спортивные права. Ранее сообщалось, что после выздоровления Рубцов останется в Северной Америке и будет выступать в юниорской лиге Квебека. «Филадельфия» выбрала 18-летнего россиянина на драфте-2016 под общим 22-м номером.
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