Лебрюн: Всегда буду ставить Кросби выше Овечкина

«Я удивлён, что это вообще обсуждается. Конечно Прайс, в любое время дня и ночи. Посмотрите на выступления “Монреаля” в последние три сезона, сравните те периоды, когда Кэри играл, и те, когда его не было в составе. Лучшего доказательства быть не может.



Овечкин — суперзвезда во всех смыслах. Но я никогда не откажусь от мнения, что крайние нападающие просто не влияют на игру в такой степени, как центрфорвард первого звена, ведущий защитник или топовый вратарь. Именно поэтому всегда буду ставить Сидни Кросби выше Овечкина. Точно так же Остон Мэттьюс, на мой взгляд, стоит выше Патрика Лайне. Но и Эрик Карлссон, и Брент Бернс, и Дрю Даути важнее Овечкина. И уж точно Прайс.



Вопрос можно было бы сформулировать интереснее: кто ценнее для “Вашингтона” — Овечкин, Джон Карлсон или Брэйден Холтби? Хм…», — сказал журналист.