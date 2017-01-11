Стали известны три звезды игрового дня в НХЛ
Стали известны три звезды игрового дня регулярного чемпионата НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.
Первой звездой признан форвард «Сан-Хосе Шаркс» Миккель Бедкер, который оформил
Второй звездой стал вратарь «Анахайм Дакс» Джон Гибсон, проведший «сухой» матч против «Даллас Старз» (2:0) и отразивший при этом 34 броска.
А третьей звездой был назван нападающий «Каролина Харрикейнз» Джефф Скиннер, набравший три (1+2) очка в матче с «Коламбус Блю Джекетс».
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