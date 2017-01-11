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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28387861/
11 января 2017, 11:00 | Хоккей: НХЛ | «Газета.Ру»

Стали известны три звезды игрового дня в НХЛ

Стали известны три звезды игрового дня регулярного чемпионата НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Первой звездой признан форвард «Сан-Хосе Шаркс» Миккель Бедкер, который оформил хет-трик в ворота «Эдмонтон Ойлерз» (5:3) после трех бросков по воротам и принес своей команде победу.

Второй звездой стал вратарь «Анахайм Дакс» Джон Гибсон, проведший «сухой» матч против «Даллас Старз» (2:0) и отразивший при этом 34 броска.

А третьей звездой был назван нападающий «Каролина Харрикейнз» Джефф Скиннер, набравший три (1+2) очка в матче с «Коламбус Блю Джекетс».
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