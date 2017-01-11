Голевой пас Панарина в овертайме принес «Чикаго» победу над «Детройтом»

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«Чикаго Блэкхоукс» — «Детройт Ред Уингз» — 4:3 ОТ.

«Чикаго» на своем льду в «Юнайтед Центре» принимал одного из своих самых удобных соперников — «Детройт», которому с 30 декабря 2011 года на родной арене уступил только раз, и то в дополнительное время, одержав при этом шесть побед.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 15, 11.01.2017, 4:30 4:3 ОТ Чикаго Блэкхокс Детройт Ред Уингз

Начало встречи прошло полностью под диктовку подопечных Джоэла Кенневилля, перебросавших «Ред Уингз» в первой 20-минутке со счетом 16−7.

Этот перевес конвертировался в голы, когда Джонатан Эрикссон сфолил на Артеме Анисимове. В концовке розыгрыша лишнего Брайан Кэмпбелл завершил комбинацию с участием капитана команды Джонатана Тэйвза, неожиданно выбранного лигой на Матч всех звезд, несмотря на невзрачный сезон, и Марьяна Госсы.

А 26 секунд спустя Ричард Паник закрепил успех, завершив атаку с участием Данкана Кита и Райана Хартмана уже в равных составах.

Впрочем, ответ «красных крыльев» был симметричен. Во втором периоде уже гости доминировали на площадке и в итоге 20 раз атаковали ворота Кори Кроуфорда, в то время как «Блэхоукс» бросили в створ в этом отрезке 11 раз.

Как и хозяева в первом, гости во втором периоде конвертировали свой перевес в голы. Андрес Атанасиу, Томаш Татар и Люк Гленденинг перевернули ход матча, и «Детройт» ушел бы на перерыв лидером в счете, если бы незадолго до своей третьей шайбы не пропустил от отличившегося впервые в сезоне и во второй раз в НХЛ Таннера Керо.

Третий период прошел в довольно упорной, но безрезультатной борьбе, а главным его событием стало удаление вернувшегося в строй после 16-матчевого отсутствия из-за травмы Джастина Абделькадер на последних секундах основного времени.

«Чикаго» начал овертайм в большинстве и довольно быстро разыграл лишнего, причем под решающий бросок от синей линии Киту шайбу отпасовал россиянин Артемий Панарин.

Российские легионеры «Блэкхоукс» закончили встречу с минусовыми показателями, так как при их нахождении на льду «Чикаго» забрасывал в большинстве, а пропускал в равных составах, но если у Анисимова и Панарина по -1, то их партнер по звену и главная звезда команды Патрик Кэйн завершил матч и вовсе с -2.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 15, 11.01.2017, 4:00 3:5 Сент-Луис Блюз Бостон Брюинз

«Сент-Луис Блюз» — «Бостон Брюинз» — 3:5.

Триумфальным для новой команды Дэвида Бэйкеса получилось возвращение экс-капитана «Сент-Луиса» на арену клуба, за который он провел 727 матчей в карьере.

Сам Бэйкес провел неоднозначную встречу. Центрфорвард остался без баллов за результативность, хотя недостатка в голах «Бостон» не испытал, зато во втором периоде подрался с Джоэлом Эдмундсеном и получил 17 минут штрафа, так как выступил в роли зачинщика драки.

Многое было ясно в этом матче уже после первого периода, когда «Брюинз» забросили в ворота Джейка Аллена три безответные шайбы. В результате со второго игрового отрезка место в воротах «Блюз» занимал Картер Хаттон, но кардинальных изменений в игру это не привнесло.

Тори Крюг реализовал большинство уже на второй минуте второго периода, правда, до его окончания Колтон Парэйко ответил удачным розыгрышем лишнего уже со стороны хозяев.

Третий период по счету и вовсе остался за «музыкантами», но шайб Патрика Берглунда и Кайла Бродзяка было недостаточно, чтобы спасти игру, а к тому же свой второй гол в матче забил Брэд Маршан.

Команда Кена Хичкока провела очень слабый для себя матч, нанеся всего 17 бросков по воротам Тукки Раска, в то время как «Бостон» атаковал вратарей «Сент-Луиса» 39 раз.

В рамках общей канвы смотрелись и российские форварды «Блюз» Владимир Тарасенко и Наиль Якупов. Тарасенко проводил юбилейный 300-й матч в НХЛ, но даже ни разу не смог бросить в створ ворот, а единственный бросок Наиля успеха ему не принес. К тому же оба завершили матч с показателем -2.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 15, 11.01.2017, 3:00 4:1 Баффало Сэйбрз Филадельфия Флайерз

Другие матчи.

«Баффало Сэйбрз» — «Филадельфия Флайерз» — 4:1

«Каролина Харрикейнз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 5:3

«Нэшвилл Предаторз» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:1 ОТ «Эдмонтон Ойлерз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:5

«Анахайм Дакс» — «Даллас Старз» — 2:0.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов в качестве автора одной из передач поучаствовал в единственной голевой комбинации его команды в проигранной «Баффало» встрече. Для Проворова этот пас стал 16-м в сезоне. Защитник набрал один балл в голосовании 13-ти экспертов, которые определяли лучшего новичка сезона на данный момент. Лидирует сейчас Остон Мэттьюз из «Торонто», обошедший возглавлявшего рейтинг после четверти сезона, а недавно получившего сотрясение мозга Патрика Лайне.

Двумя бросками и двумя силовыми приемами отметился российский защитник «Ванкувера» Никита Трямкин за 16,5 минут игрового времени в матче против «Нэшвилла».

«Кэнакс» смогли уйти от поражения в основное время, сравняв счет на последней минуте, играя уже вшестером, но в овертайме умудрились пропустить шайбу от Калле Йернкрока за 2 секунды до финальной сирены, имея к тому же на тот момент численное преимущество после удаления Маттиаса Экхольма.