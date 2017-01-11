НХЛ: Мэттьюс — главный претендент на «Колдер Трофи» по итогам половины сезона
Официальный сайт НХЛ провёл предварительное голосование для определения кандидатов на приз лучшему новичку («Колдер Трофи») по итогам четверти сезона.
В голосовании участвовали 13 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5−4−3−2−1).
Лидирует форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (56 очков, 8 первых мест), второе место занял форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне, недавно выбывший на неопределённый срок
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