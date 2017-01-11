В голосовании участвовали 13 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5−4−3−2−1).



Лидирует форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (56 очков, 8 первых мест), второе место занял форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне, недавно выбывший на неопределённый срок из-за сотрясения мозга (47 очков, 3 первых места), третье — защитник Зак Веренски из «Коламбус Блю Джекетс» (41 очко, 1 первое место). Четвёртое и пятое места заняли форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Митч Марнер (17 очков) и голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей (11 очков).