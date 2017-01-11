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11 января 2017, 9:50 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Эксперт ESPN: Овечкин немного сдал, он не входит в топ-3 или топ-5 нападающих

Эксперт ESPN Кори Пронман поделился мнением об игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Эксперт <span class=error>ESPN</span> Кори <span class=error>Пронман</span> поделился мнением об игре капитана Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> Александра <span class=error>Овечкина</span>. Увеличить
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Российский хоккеист сравнялся по числу голов с Морисом Ришаром. Кроме того, Овечкин находится в шаге от отметки в 1000 очков на уровне НХЛ — в настоящее время на его счету 999 очков.

«Думаю, Овечкин немного сдал. Процент его бросков упал по сравнению с его стандартами, вместе с ним упал и процент голов. Уровень передач остался тем же. Его показатель Corsi находится ниже среднего по команде впервые с 2013 года. Думаю, можно обоснованно утверждать, что Овечкин, которому уже за 30, сейчас не входит в топ-3 или топ-5 нападающих НХЛ», — приводит слова эксперта ESPN.

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