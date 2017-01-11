Эксперт ESPN: Овечкин немного сдал, он не входит в топ-3 или топ-5 нападающих

Российский хоккеист сравнялся по числу голов с Морисом Ришаром. Кроме того, Овечкин находится в шаге от отметки в 1000 очков на уровне НХЛ — в настоящее время на его счету 999 очков.



«Думаю, Овечкин немного сдал. Процент его бросков упал по сравнению с его стандартами, вместе с ним упал и процент голов. Уровень передач остался тем же. Его показатель Corsi находится ниже среднего по команде впервые с 2013 года. Думаю, можно обоснованно утверждать, что Овечкин, которому уже за 30, сейчас не входит в топ-3 или топ-5 нападающих НХЛ», — приводит слова эксперта ESPN.