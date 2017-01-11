Марков не сможет провести свой 1000-й матч в «регулярке» в этом сезоне
Защитник «Монреаль Канадиенс» Андрей Марков
из-за травмы пропустит матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс».
Таким образом, российский защитник не сможет провести свой 1000-й матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и в составе «Канадиенс» в этом сезоне. На его счету 959 игр, а после матча с «Виннипегом» «Монреалю» останется провести 40 матчей в регулярном чемпионате НХЛ.
38-летний Марков получил травму 27 декабря и не играл с того момента.
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