Марков не сможет провести свой 1000-й матч в «регулярке» в этом сезоне

Таким образом, российский защитник не сможет провести свой 1000-й матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и в составе «Канадиенс» в этом сезоне. На его счету 959 игр, а после матча с «Виннипегом» «Монреалю» останется провести 40 матчей в регулярном чемпионате НХЛ.



38-летний Марков получил травму 27 декабря и не играл с того момента.