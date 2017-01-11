Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28386620/
11 января 2017, 9:44 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Марков не сможет провести свой 1000-й матч в «регулярке» в этом сезоне

Защитник «Монреаль Канадиенс» Андрей Марков из-за травмы пропустит матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс».

Таким образом, российский защитник не сможет провести свой 1000-й матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и в составе «Канадиенс» в этом сезоне. На его счету 959 игр, а после матча с «Виннипегом» «Монреалю» останется провести 40 матчей в регулярном чемпионате НХЛ.

38-летний Марков получил травму 27 декабря и не играл с того момента.

Монреаль Канадиенс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Российские голкипер «Коламбуса» Бобровский пропустит ближайший матч НХЛ из-за травмы

Российские голкипер «Коламбуса» Бобровский пропустит ближайший матч НХЛ из-за травмы

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» Сергей Бобровский пропустит ближайший матч регулярного чемпионата из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России