«Нэшвилл» вернул Каменева в АХЛ

За время пребывания в основе 20-летний россиянин дебютировал в Национальной хоккейной лиге, провёл два матча. В среднем он выходил на лёд на 10 минут и заработал показатель полезности «-1». В нынешнем сезоне АХЛ Каменев провёл 31 матч и набрал 24 (9+15) очка.