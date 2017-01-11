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11 января 2017, 9:08 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Нэшвилл» вернул Каменева в АХЛ

«Нэшвилл Предаторз» вернул форварда Владислава Каменева в свой фарм-клуб «Милуоки» в Американской хоккейной лиге, сообщает официальный сайт клуба НХЛ.

За время пребывания в основе 20-летний россиянин дебютировал в Национальной хоккейной лиге, провёл два матча. В среднем он выходил на лёд на 10 минут и заработал показатель полезности «-1». В нынешнем сезоне АХЛ Каменев провёл 31 матч и набрал 24 (9+15) очка.

Нэшвилл Предаторз
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