«Анахайм» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. «Анахайм» одержал победу над «Далласом» со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенные шайбы на счету Якоба Сильверберга (35-я минута) и Эндрю Кольяно (55).
В турнирной таблице Западной конференции «Анахайм» занимает четвертое место, набрав в 43 матчах 52 очка, «Даллас» с 42 очками после 42 игр идет 12-м.
«Анахайм» в следующем матче 13 января сыграет на выезде с «Колорадо», «Даллас» в этот же день примет на своей площадке «Детройт».
|11.01.2017 06:00
|Регулярный чемпионат
|Honda Center
|Анахайм Дакс
|2:0
|Даллас Старз
|(0:0, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
|Рэнди Карлайл
|Линди Рафф
Вратари
|Джон Гибсон
|Антти Ниеми 57:54 (А. Ниеми 59:55)
|1-й период
|Девин Шор
|17:27
|2-й период
|24:39
|Райан Кеслер
|Коди Икин
|28:38
|31:01
|Райан Кеслер
|Йон Клингберг
|34:08
|34:33
|Якоб Сильверберг (К. Перри, С. Ватанен)
|Лаури Корпикоски
|38:46
|3-й период
|54:42
|Эндрю Кольяно (Я. Сильверберг, Дж. Мэнсон)
|58:33
|Кевин Бекса
Статистика
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Я. Сильверберг (Анахайм Дакс), Дж. Гибсон (Анахайм Дакс), Э. Кольяно (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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