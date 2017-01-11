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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28386336/
11 января 2017, 9:00 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Анахайм» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. «Анахайм» одержал победу над «Далласом» со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенные шайбы на счету Якоба Сильверберга (35-я минута) и Эндрю Кольяно (55).

В турнирной таблице Западной конференции «Анахайм» занимает четвертое место, набрав в 43 матчах 52 очка, «Даллас» с 42 очками после 42 игр идет 12-м.

«Анахайм» в следующем матче 13 января сыграет на выезде с «Колорадо», «Даллас» в этот же день примет на своей площадке «Детройт».

11.01.2017 06:00 Регулярный чемпионат Honda Center
Анахайм Дакс 2:0 Даллас Старз
(0:0, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Линди Рафф
Вратари
Джон Гибсон Антти Ниеми 57:54 (А. Ниеми 59:55)
1-й период
Девин Шор 17:27
2-й период
24:39 Райан Кеслер
Коди Икин 28:38
31:01 Райан Кеслер
Йон Клингберг 34:08
34:33 Якоб Сильверберг (К. Перри, С. Ватанен)
Лаури Корпикоски 38:46
3-й период
54:42 Эндрю Кольяно (Я. Сильверберг, Дж. Мэнсон)
58:33 Кевин Бекса
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Я. Сильверберг (Анахайм Дакс), Дж. Гибсон (Анахайм Дакс), Э. Кольяно (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Анахайм Дакс
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