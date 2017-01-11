«Анахайм» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Заброшенные шайбы на счету Якоба Сильверберга (35-я минута) и Эндрю Кольяно (55).

В турнирной таблице Западной конференции «Анахайм» занимает четвертое место, набрав в 43 матчах 52 очка, «Даллас» с 42 очками после 42 игр идет 12-м.

«Анахайм» в следующем матче 13 января сыграет на выезде с «Колорадо», «Даллас» в этот же день примет на своей площадке «Детройт».