«Филадельфия» проиграла «Баффало» в матче НХЛ, Проворов сделал передачу
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» потерпели поражение от «Баффало Сейбрз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, состоявшаяся во вторник на льду «Сейбрз», завершилась со счетом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) в пользу хозяев.
В составе победителей шайбы забросили Сэм Райнхарт (26-я минута), Уильям Каррье (29), Эвандер Кейн (40) и Маркус Фолиньо (60, в пустые ворота). Автором единственного гола у гостей стал Брэйден Шенн (58), которому ассистировал 19-летний российский защитник Иван Проворов, для которого этот пас стал 16-м за 43 матча в нынешнем сезоне.
Результаты других игр дня:
«Каролина» — «Коламбус» — 5:3, российский вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский пропустил игру
«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 2:1, ОТ;.
«Сент-Луис» — «Бостон» — 3:5;.
«Чикаго» — «Детройт» — 4:3, ОТ, российский форвард «Блэкхокс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в эпизоде с победной шайбой.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter