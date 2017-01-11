«Филадельфия» проиграла «Баффало» в матче НХЛ, Проворов сделал передачу

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Встреча, состоявшаяся во вторник на льду «Сейбрз», завершилась со счетом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Сэм Райнхарт (26-я минута), Уильям Каррье (29), Эвандер Кейн (40) и Маркус Фолиньо (60, в пустые ворота). Автором единственного гола у гостей стал Брэйден Шенн (58), которому ассистировал 19-летний российский защитник Иван Проворов, для которого этот пас стал 16-м за 43 матча в нынешнем сезоне.

Результаты других игр дня:

«Каролина» — «Коламбус» — 5:3, российский вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский пропустил игру из-за болезни;.

«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 2:1, ОТ;.

«Сент-Луис» — «Бостон» — 3:5;.

«Чикаго» — «Детройт» — 4:3, ОТ, российский форвард «Блэкхокс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в эпизоде с победной шайбой.