Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28385772/
11 января 2017, 7:43 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Филадельфия» проиграла «Баффало» в матче НХЛ, Проворов сделал передачу

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт. Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» потерпели поражение от «Баффало Сейбрз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

<em>МОСКВА 11 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Хоккеисты Филадельфии <span class=error>Флайерз</span> потерпели поражение от <span class=error>Баффало</span> Сейбрз в выездном матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, состоявшаяся во вторник на льду «Сейбрз», завершилась со счетом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Сэм Райнхарт (26-я минута), Уильям Каррье (29), Эвандер Кейн (40) и Маркус Фолиньо (60, в пустые ворота). Автором единственного гола у гостей стал Брэйден Шенн (58), которому ассистировал 19-летний российский защитник Иван Проворов, для которого этот пас стал 16-м за 43 матча в нынешнем сезоне.

Результаты других игр дня:

«Каролина» — «Коламбус» — 5:3, российский вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский пропустил игру из-за болезни;.

«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 2:1, ОТ;.

«Сент-Луис» — «Бостон» — 3:5;.

«Чикаго» — «Детройт» — 4:3, ОТ, российский форвард «Блэкхокс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в эпизоде с победной шайбой.

Филадельфия Флайерз
Новости Матчи Состав Статистика
Баффало Сэйбрз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Байлсма: Куликов пропустит ещё более недели

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Дэн Байлсма сообщил, что защитник Дмитрий Куликов пропустит ещё около недели. Россиянин не выходил на лёд с 27 декабря из-за проблем со спиной.
Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года