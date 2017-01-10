В Матче звезд НХЛ впервые с 1994 года не сыграют чешские игроки
Сегодня НХЛ объявила состав команд на Матч Звезд, который пройдет в
Лос-Анджелесе 29 января. Впервые за 23 года в звездном уик-энде не примут участие чешские хоккеисты. В последний раз такое случалось в 1994 году.
На данный момент тройка самых результативных чешских игроков выглядит следующим образом: Якуб Ворачек («Филадельфия») — 39 (13+26) очков; Давид Пастрняк («Бостон») — 28 (19+9) очков; Давид Крейчи («Бостон») — 26 (9+17) баллов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter