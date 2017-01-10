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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28383966/
10 января 2017, 23:10 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

В Матче звезд НХЛ впервые с 1994 года не сыграют чешские игроки

Сегодня НХЛ объявила состав команд на Матч Звезд, который пройдет в Лос-Анджелесе 29 января. Впервые за 23 года в звездном уик-энде не примут участие чешские хоккеисты. В последний раз такое случалось в 1994 году.

На данный момент тройка самых результативных чешских игроков выглядит следующим образом: Якуб Ворачек («Филадельфия») — 39 (13+26) очков; Давид Пастрняк («Бостон») — 28 (19+9) очков; Давид Крейчи («Бостон») — 26 (9+17) баллов.
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Торторелла, Террьен, Будро и ДеБур возглавят команды на Матче звёзд НХЛ

НХЛ опубликовала составы команд на Матч звёзд, который пройдёт в Лос-Анджелесе 28—29 января. Тренерами команд будут Мишель Террьен (Атлантический дивизион), Джон Торторелла (Метрополитан), Брюс Будро (Центральный) и Питер ДеБур (Тихоокеанский).
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